Neo-England-Coach Gareth Southgate gelingt Debüt

Alle Augen sind auf ihn gerichtet, Neo-England-Trainer Gareth Soutgate. Nach dem Skandal um den ehemaligen Chef Sam Allardyce wurde der U21-Coach der Engländer kurzerhand zum Interimstrainer ernannt.

Und die erste (kleine) Prüfung hat der 46-Jährige bestanden. Sein Team gewinnt gegen Malta verdient mit 2:0. Sturridge (29.) und Alli (38.) treffen für ihre Farben. Dass das Endergebnis nicht höher ausfällt, liegt vor allem an Malta-Goalie Hogg, der eine starke Partie zeigt.

Das 2:0 ist ein wichtiger Sieg für die Engländer und vor allem für Southgate. Immerhin will «Mr. Nice», wie ihn die Journalisten nennen, seinen Posten als Cheftrainer behalten. Und mit den drei Punkten bei der Premiere macht er einen ersten Schritt in die richtige Richtung.

Rumänien macht kurzen Prozess

Rumänien holt sich den ersten Sieg in dieser WM-Quali. Die Osteuropäer gewinnen in Armenien gleich mit 5:0.

Den Auftakt ins Spiel macht aber kein Rumäne, sondern der Armenier Gor Malakyan. Bereits in der dritten Minute holt er sich die Rote Karte. Den anschliessenden Penalty für Rumänien verwandelt Stancu sicher.

Es ist der Auftakt zu einem Schützenfest: Popa (10.), Marin (12.), und Stanciu (29.) erhöhen noch vor der Pause auf 4:0. In der zweiten Hälfte ist auch Chipciu (59.) noch erfolgreich.

Rumänien steht damit nach zwei Spielen und vier Punkten punktgleich mit Montenegro an der Spitze, Armenien dagegen muss weiterhin auf den ersten Punkt in dieser Qualifikation warten.

Kasachen gehen in Montenegro unter

Auch Montenegro holt sich den ersten Sieg in dieser WM-Quali. Gegen Kasachstan gewinnen die «Falken» zuhause gleich mit 5:0.

Tomasevic (24.), Vukcevic (59.), Jovetic (64.), Beciraj (73.) und Savic (78.) können sich in die Torschützenliste eintragen. Kasachstan bleibt mit der Niederlage weiterhin auf einem Punkt sitzen.

Aserbaidschan überrascht weiter

Aserbaidschan gewinnt in Baku gegen Norwegen mit 1:0. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Medwedjew in der elften Minute.

Damit führt das Team aus dem Kaukasus die Tabelle in der Gruppe C überraschend an. Der heutige Sieg ist nämlich schon der zweite in dieser Qualifikation. Norwegen dagegen bleibt mit null Punkten auf dem letzten Platz. (ome)