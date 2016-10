0:6-Klatsche gegen Kroatien: Mandzukic erlegt den Kosovo im Alleingang

Weil die Stadien im Kosovo noch nicht Fifa-konform sind, findet die Partie gegen Kroatien in Albanien statt. Und das bringt den Kosovaren kein Glück. Mario Mandzukic sorgt mit einem Hattrick (6., 24., 36.) bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Zur Klatsche wirds für den Kosovo im zweiten Durchgang. 0:6 heissts am Schluss. Selbst ohne Modric, Rakitic und Lovren spielt Kroatien in einer anderen Liga – und stürmt mit dem Dreier an die Tabellenspitze der Gruppe I.

Dort sitzt den Kroaten allerdings Island dank eines 3:2-Heimsiegs gegen Finnland im Nacken. Die Schlussphase in dieser Begegnung ist verrückt: Das EM-Sensationsteam dreht die Partie in der Nachspielzeit noch vom 1:2 zum 3:2! Die Türkei und die Ukraine teilen beim 2:2 die Punkte.

Spektakuläres Unentschieden in Österreich

Im Wiener Ernst-Happel-Stadion gehts heiss zu und her. In einer mitreissenden Partie trennen sich Österreich und Wales 2:2. Zweimal gehen Gareth Bale und Co. in Führung, zweimal macht das Team von Marcel Koller den Rückstand wett.

In den anderen Begegnungen der Gruppe D besiegt Irland Georgien auf heimischem Boden 1:0, Serbien schiesst Moldawien auswärts mit 3:0 ab. In der Tabelle liegt Wales vor Serbien, Österreich und Irland, wobei alle vier Teams vier Punkte auf dem Konto haben.

Mazedonien unterliegt Israel zuhause 1:2 und wartet weiterhin auf den ersten Zähler in der Gruppe G. Von ganz oben grüssen die Albaner, die somit die zwei Topfavoriten Spanien und Italien auf die Plätze verweisen. (sag)