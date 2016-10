Kosovo verliert drittes Spiel der WM-Qualifikation gegen Ukraine

Der Kosovo muss die zweite Pleite in dieser WM-Qualifiaktion hinnehmen. Gegen die Ukrainer verliert das Team von GC-Verteidiger Pnishi, Luzern-Mittelfeldspieler Kryeziu und FCSG-Stürmer Bunjaku 0:3. Erstere zwei stehen 90 Minuten auf dem Platz.

Nach dem 0:6 gegen Kroatien zeigt sich die junge Fussballnation zwar stark verbessert, dennoch sind sie gegen die Offensive der Ukrainer machtlos.

Kravets eröffnet das Skore für das Heimteam nach 31 Minuten mit einem herrlichen Schuss aus rund 20 Metern. Yarmolenko (81.) und Rotan (87.) sorgen in der zweiten Halbzeit für den Endstand.

Mit dem Sieg stösst die Ukraine zwischenzeitlich auf den zweiten Platz vor, der Kosovo bleibt mit einem Punkt aus drei Spielen im Tabellenkeller.

Übrigens: Gespielt wurde nicht in der Ukraine, sondern in Polen, da die die Osteuropäer den Kosovo nicht als unabhängigen Staat akzeptieren.

Bale und Co. blamieren sich gegen Georgien

Überraschung in der Gruppe D. Wales kommt zuhause gegen Georgien nicht über ein 1:1 hinaus.

Dabei legt EM-Halbfinalst gut los, geht bereits nach 10. Minuten nach einem Kopfball von Bale in Führung. In der Folge lässt Wales aber immer mehr nach, was Georgien zu nutzen weiss: Okriashvili gleicht in der 57. Minute zum 1:1-Endstand aus.

Das Unentschieden sichert Georgien den ersten Punkt in dieser Qualifikation, Wales hat neu fünf Punkte auf dem Konto.

Israel kommt mit blauem Auge davon

Knappe Angelegenheit für das Heimteam. Israel kommt gegen Fussballzwerg Liechtenstein nur zu einem 2:1-Sieg.

Matchwinner für die Israeli ist Tomer Hemed, der bereits nach 16 Minuten zwei Tore erzielt hat. Dank dem Anschlusstreffer von Vaduz-Youngster Max Göppel (49.) bleibt es jedoch bis zum Schluss spannend.

Mit dem Sieg hat das Team von Trainer Elisha Levy nach drei Spielen bereits sechs Zähler auf dem Konto. Liechtenstein dagegen bleibt punktelos Letzter.

Kroatien zittert sich zum Sieg

Ebenfalls einen knappen Sieg einfahren kann Kroatien. Rakitic und Co. gewinnen auswärts gegen Finnland mit 1:0.

Einziger Torschütze der Partie ist Mario Mandzukic, der seine Farben bereits in der 18. Minute in Führung bringt.

Mit sieben Punkten aus drei Spielen steht Kroatien in der Gruppe I auf dem ersten Platz, Finnland dagegen teilt sich mit Kosovo den letzten Rang. (ome)