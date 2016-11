WM ohne Lionel Messi? Agentinien verliert gegen Brasilien 0:3 in Quali

Was für eine vernichtende Niederlage: Vizeweltmeister Argentinien wird in der WM-Qualifikation von Brasilien an die Wand gespielt. Coutinho (25.), Neymar (45.) und Paulinho (59.) bringen die Gastgeber vor Ablauf einer Stunde mühelos in Führung. Ohne Schwierigkeiten verwalten die Brasilianer das Resultat, das sogar noch höher hätte ausfallen können.

Es ist der erste Auftritt der Brasilianer im Stadion Mineirão von Belo Horizonte seit dem 1:7 gegen Deutschland. Und es ist die erhoffte Wiedergutmachung. Neymar und Gabriel Jesus dominieren Messi und Co. nach Belieben. Vom argentinischen Superstar ist gar nichts zu sehen. Für seine Kritiker ein weiterer Beweis dafür, dass Messi in der Nationalmannschaft nur selten an seine Leistungen mit Barcelona anknüpfen kann.

In Argentinien hat der fünffache Weltfussballer mindestens ebenso viele Feinde wie Fans.

Die Argentinier wirken unter ihrem neuen Trainer Edgardo Bauza, dem dritten in zwei Jahren, uninspiriert, ausgelaugt.

Am Dienstag kommt Kolumbien. Doch auch zu Hause sind die Argentinier längst keine Macht mehr. Zum Auftakt der WM-Qualifikation verlor man gegen Ecuador. Vor einem Monat gegen Paraguay.

Im Moment liegt Argentinien auf Platz 6 der WM-Qualifikation. Das reicht nicht einmal zur Barrage gegen den Ozeanien-Vertreter.

Eine WM ohne Messi – schwer vorstellbar. Aber seit Donnerstagnacht nicht mehr auszuschliessen.