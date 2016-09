Eren Derdiyok kontert Luzern-Trainer Markus Babbel

Es waren harte Worte, die Markus Babbel (44) in Richtung Eren Derdiyok (28) schickte. «Eren ist eine faule Sau. Er ist ein fantastischer Spieler, der viel Qualität mitbringt. Aber zu meiner Zeit war er ein fauler Hund», sagte der Luzern-Trainer im Interview mit Radio «SRF».



Nun spricht Eren Derdiyok, der 2012 unter Babbel in Hoffenheim spielte, im BLICK darüber. «Ich finde die Aussagen von Herrn Babbel unqualifiziert, sowohl von der Wortwahl als auch vom Inhalt her. Die Art und Weise spricht für sich, mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen.»



Babbel sagte über Derdiyok weiter: «Er hat den Körper, die Schnelligkeit, ist kopfballstark, technisch gut. Er bringt wirklich alles mit – nur leider nicht die Mentalität. Ich konnte ihm nur empfehlen, was für ihn gut gewesen wäre. Aber da muss einer dann auch mitziehen. Am Anfang war die Begeisterung gross. Aber nach zwei, drei Tagen ging nichts mehr.»



Der Galatasaray-Stürmer nimmt dies gelassen auf: «Ich werde mich – so wie vorher auch – voll auf meinen Verein konzentrieren. Dies sollte Herr Babbel besser auch tun!»