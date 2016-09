Song für Granit Xhaka von FC Arsenal-Fans

«Toller Song. Unglaubliche Fans.» Mit diesen Worten bedankt sich Nati-Star Granit Xhaka auf Instagram, wo er das Video geteilt hat, bei den Arsenal-Fans. Zu hören ist, wie die Gunners-Anhänger ihren neuen Mittelfeldstrategen mit seinem persönlich Fansong aus voller Kehle feiern. Sie singen folgende Zeilen:

There’s only one Granit Xhaka

One Granit Xhaka

Walking along

Singing a song

Walking in a Xhaka Wonderland

Der Fansong ist bereits nach Xhakas erstem Treffer in der Premier League im Stadion zu hören. Arsenals teuerstem Sommer-Neuzugang gelingt beim 4:1-Auswärtssieg gegen Hull City dieses Traumtor aus 25 Metern zum Endstand.

Hören wir den Arsenal-Fansong auch am Mittwoch, wenn Granit Xhaka in der Champions League im Londoner Emirates auf seinen Bruder Taulant und die Ex-Teamkollegen vom FC Basel trifft? Nach seinem gelungenem Einstand und der Knieverletzung seines französischen Teamkollegen Francis Coquelin stehen Xhakas Chancen für einen Einsatz von Beginn weg sehr gut.

Trifft er nach Toren in der Liga und im League Cup auch in der Königsklasse, wird die Nummer 29 vielleicht auch in der englischen Hauptstadt bekannt sein. Sodass wir die Xhaka-Pappfigur nicht mehr in London aufstellen müssen.

Übrigens: Der Xhaka-Song basiert auf dem Lied «Walking In A Winter Wonderland» von Dean Martin. Der Vorschlag dieser Gunner-Fans, den Schweizer zur Melodie von «Frère Jacques» anzufeuern, scheint sich hingegen nicht durchgesetzt zu haben. Dabei eignet sich sein Name perfekt. (soa)