Talente wechseln Verband :  Jetzt haben die Ösis die Kosovo-Flatter!

Die Nachricht Mitte August kam aus dem Nichts: Sinan Bytyqi (21) spielt ab sofort nicht mehr für Österreich.

Auf einen Schlag ging dem ÖFB ein Top-Talent verloren. Bytyqi, der bei Manchester City unter Vertrag steht und momentan an den holländischen Verein Go Ahead Eagles ausgeliehen ist, durchlief sämtliche Nachwuchsauswahlen in Österreich. Sein Wechsel zum Kosovo kam einem Paukenschlag gleich.

Und dem ÖFB droht nur einen Monat später der nächste (Kosovo)-Hammer. Denn mit Ylli Sallahi (22) liebäugelt der nächste Ösi-Youngster mit einem Nationenwechsel. Der Teamchef des Kosovos, Albert Bunjaki, soll mit Sallahi bereits «konkrete» Gespräche geführt haben, heisst es aus Österreich.

Sallahi ist kein unbeschriebenes Blatt. Momentan kickt der Österreich-Kosovare für den Karlsruher SC, zudem hat er eine Vergangenheit bei Bayern München. Ex-Trainer Pep Guardiola liess Sallahi im Frühling 2014 gar 51 Minuten lang Bundesliga-Luft im Bayern-Dress schnuppern!

Zur Erinnerung. Die Fifa hat klargestellt, dass alle Spieler mit Kosovo-Pass, die nach Aufnahme des Kosovos in den Weltfussballverband einen Ernstkampf für ein anderes Land bestritten haben, nicht mehr wechseln dürfen.

Bei Bytyqi und Sallahi ist das nicht der Fall. Marcel Koller, Nationaltrainer Österreichs, droht nach dem Bytyqi-Schock der nächste Abgang eines Supertalents. (rab)