Zinnbauer atmet auf St. Gallen schafft zweiten Sieg in Serie

Das Spiel:

Lange geht nicht viel in der Ostschweiz. Campo (Lausanne) und Buess (St. Gallen) vergeben Halb-Chancen, Margiotta erzielt einen Abseits-Treffer. Der prominenteste Zuschauer im Kybun-Park, Tranquillo Barnetta, hält in der Halbzeit gegenüber Teleclub fest: «Der letzte Pass kommt noch nicht.» Das gelingt Grün-Weiss in der 57. Minute – und schon stehts 1:0. Joker Ben Khalifa vergibt zehn Minuten vor Schluss DIE Ausgleichschance. Wenige Minuten später macht Tafer für St. Gallen den Sack zu. Der zweite Sieg in Serie ist da – die kritischen Stimmen um die Person von Trainer Zinnbauer dürften etwas leiser werden.

Die Tore:

1:0, 57. Minute, Roman Buess: Haggui lanciert aus der eigenen Platzhälfte Stürmer Buess. Dieser läuft allen Lausannern davon und schliesst erfolgreich ab.

2:0, 85. Minute, Yannis Tafer: Geburtstagskind Toko mit dem Pass auf Tafer, der ist für die Entscheidung besorgt.

Das gab zu reden:

Paolo Frascatore. Der 24-jährige ehemalige italienische U21-Internationale darf zum allerersten Mal in der Super League für Lausanne ran – und muss schon nach acht Minuten verletzt ausgewechselt werden. Was für ein Pechvogel!

Die Statistik:

Nach vier (!) torlosen Heimspielen treffen die Espen mal wieder zuhause. Und schliessen in der Tabelle punktemässig zum heutigen Gegner Lausanne auf.

Der Beste:

Toko. Wahnsinn, wie präsent das Geburtstagskind (26) ist. Sogar offensiv sorgt der Defensivspezialist für Gefahr.

Der Schlechteste:

Jeremy Manière. Er lässt sich vor dem 0:1 von Torschütze Buess im Rücken überraschen.