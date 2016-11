Liveticker :  Luzern - Lugano

Was ist bloss mit der Luzerner Hintermannschaft los? 28 Gegentore in 14 Spielen. Nur Vaduz (32) hat mehr kassiert als der FCL. Obwohl mit Markus Babbel ein ehemaliger Weltklasseverteidiger an der Linie steht, ist Luzern hinten nicht dicht.

Warum das so ist? Vielleicht deshalb, weil der FCL mit Tomislav Puljic (33) und Ricardo Costa (35) zwei Innenverteidiger hat, die gemeinsam das Rentenalter erreichen.

Vielleicht aber auch, weil es einfach nicht geigt zwischen dem Kroaten und dem Portugiesen. Zuletzt hatte Babbel seinen Vizecaptain Puljic auf die Tribüne geschickt, weil er mit dessen Leistungen im Training nicht zufrieden war. Babbel: «Ich habe ihm sehr eindringlich gesagt, was mir nicht passt.»

Costa war zuletzt gegen YB gesperrt. Von ihm hält Babbel deutlich mehr, obwohl auch Costa «nicht nur Brüller-Spiele abgeliefert» habe. Babbel: «Ricardo ist ein Top-Profi, unheimlich wichtig fürs Team und unsere Jungen.»

Gegen YB liess Babbel mit einer Dreierabwehr spielen. Doch auch da kassierte der FCL wieder zwei Gegentore.

Einen neuen Innenverteidiger wird’s auch in der Winterpause nicht geben: «Wir würden schon wollen», sagt Babbel, «aber wir haben kein Geld.»

