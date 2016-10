Nach 12 Spielen in der Meisterschaft hinkt YB bereits 16 Punkte hinter Leader Basel her. Ein Saison-Start, den man sich in Bern sicherlich anders vorgestellt hätte. Das Team von Adi Hütter kämpfte zuletzt mit Verletzungssorgen: Hoarau, Gerndt, Sulejmani, Wüthrich und Benito – ein Berner Lazarett.

Doch Super-Stürmer Guillaume Hoarau ist seit zwei Spielen zurück. Vier Tore hat der Franzose in der Meisterschaft erzielt. Und auch Sturmpartner Michael Frey kommt immer mehr in Fahrt. Der 22-Jährige verzeichnet ebenfalls vier Treffer auf seinem Konto.

Aufwärts-Trend also bei den Young Boys. Die Berner sind nun seit sechs Spielen in der Meisterschaft ungeschlagen. Zuletzt schiesst das Hütter-Team die Grasshoppers gleich zweimal aus dem Stade de Suisse – erst der 4:0-Erfolg in der Liga, danach der 5:0-Sieg im Cup.

Nun steht wieder ein Heimspiel an. Zu Gast ist der FC Vaduz. Hält der Berner Höhenflug an?

Verfolgen Sie die Partie YB gegen Vaduz ab 13.45 Uhr live im Ticker.