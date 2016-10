Das Spiel: Was für ein Beginn im Stade de Suisse. GC-Rhyner verursacht schon nach wenigen Minuten einen Penalty und damit die YB-Führung. Kurze Zeit später können die Berner nachlegen. Der K.o.-Schlag für die Gäste? Ja, die Hoppers können nicht mehr reagieren, prüfen YB-Goalie Mvogo viel zu selten. Frey und Ravet vergeben Hockaräter. Die beiden Treffer von Zakaria und Frey geben schwachen Zürchern den Rest.

Die Tore:

6. Minute, 1:0: Yoric Ravet. Start-Elf-Debütant Rhyner holt Kevin Mbabu im Strafraum von den Beinen – Penalty! Ravet setzt sich den Ball, hämmert das Leder in die Mitte, lässt Vasic keine Chance.

21. Minute, 2:0: Yuya Kubo. Ravet dringt in den Strafraum der Hoppers ein, zieht ab. Vasic lässt den Ball abprallen, Kubo steht goldrichtig und erhöht für die Berner.

59. Minute, 3:0: Denis Zakaria. Caio passt Ravet den Ball direkt in die Füsse, der Franzose umkurvt Caio, passt zu Schick, dieser bringt das Leder in die Mitte, wo Zakaria nur noch einschieben muss.

65. Minute, 4:0: Michael Frey. Kubo tankt sich auf der linken Seite durch, flankt zur Mitte, wo Rhyner zu spät kommt und Frey völlig unbedrängt seinen Treffer erzielen kann.

Das gab zu reden: YB-Trainer Hütter kann es sich leisten, vor dem Cup-Spiel vom Mittwoch (ebenfalls gegen GC) Bomber Hoarau und Defensiv-Versicherung Sanogo, die ersten 63 Minuten zu schonen, Sutter gar nicht zu bringen. Und das bei fünf Verletzten…

So gehts weiter: Fussball-Fans freuen sich auf eine englische Woche. Die beiden Teams stehen sich bereits am Mittwoch (20.30 uhr) im Cup wieder gegenüber. In der Meisterschaft empfangen die Hoppers am Samstag (20.00 Uhr) Meister Basel und YB bekommt am Sonntag (13.45 Uhr) Besuch des FC Vaduz.

Der Beste: YB-Rechtsverteidiger Mbabu. Die Newcastle-Leihgabe holt den Penalty vor dem 1:0 raus, bereitet das 2:0 vor.

Der Schlechteste: Rhyner. Der GC-Notnagel verursacht den Penalty, der zum 1:0 für YB führt. Und wird vor dem 2:0 getunnelt.

Die Statistik: GC gewinnt auch im siebten Auswärtsspiel der Saison keine Punkte, ist somit das schlechteste Super-League-Team auf fremdem Rasen.

Aktion des Tages: YB beteiligt sich wie immer an den Aktionswochen von FARE (Football Against Racism in Europe). 300 Flüchtlinge sind ans Spiel gegen GC eingeladen worden.

*****

YB – GC 4:0 (2:0)

Stade de Suisse – 20'112 Fans – SR: Amhof

Tore: 6. Ravet (Penalty) 1:0; 21. Kubo (Ravet, Mbabu) 2:0, 59. Zakaria (Schick, Ravet) 3:0, 65. Frey (Kubo) 4:0.

Aufstellungen:

YB: Mvogo; Mbabu, Nuhu, Von Bergen, Lecjaks; Bertone, Zakaria; Ravet, Kubo, Schick; Frey.

GC: Vasic; Lavanchy, Basic, Pnishi, Rhyner, Antonov; Alpsoy; Munsy, Andersen, Brahimi; Caio.

Bemerkungen:

YB ohne Gerndt, Wüthrich, Benito, Sulejman, Marzino (alle verletzt) und Sutter (nicht im Aufgebot).

GC ohne Källström, Bamert, Zesiger (alle gesperrt) und Sigurjonsson (verletzt). Zoltan Kadar ersetzt den gesperrten Trainer Pierluigi Tami auf der Bank.

Einwechslungen:

YB: Hoarau (63. für Ravet). Sanogo (63. für Zakaria). Duah (77. für Schick).

GC: Gjorgjev (65. für Alpsoy). Sherko (70. für Antonov). Tabakovic (81. für Caio).

Gelbe Karten: 54. Mbabu (Foul). 58. Rhyner (Foul).