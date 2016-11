Wird Herzog ausgeliehen, weil St. Gallen zu viele Goalies hat?

Goalie-Wahnsinn in St. Gallen! Nicht weniger als fünf Keeper trainieren unter Goalietrainer Stefano Razzetti. Vier gehören fix zum Profikader: Daniel Lopar (31), Dejan Stojanovic (23), Marcel Herzog (36) und Pascal Albrecht (21).

Dazu kommt in den Vormittagseinheiten noch als Trainingsgast Arianit Lazraj (23) vom SC Brühl.

St. Gallen hat zu viele Goalies, seit Herzog und Albrecht von ihren Verletzungen zurück sind. Ösi-Mazedonier Stojanovic kam eigentlich nur als Notnagel ins Team, als gleich beide Backups von Stammgoalie Lopar wochenlang ausfielen.

Doch seit Stojanovic in Lugano kurzfristig den angeschlagenen Lopar gut ersetzte, ist der 1,96-m-Hüne aus Bregenz in der Hierarchie aufgestiegen.

Das heisst: Sobald Herzog wieder bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit ist, haben die Espen gleich drei Goalies mit Nummer-1-Potenzial im Kader.

Dazu noch U21-Keeper Albrecht. Trainer Joe Zinnbauer sagt: «Es wäre schön, wenn wir auch auf anderen Positionen eine solche Konkurrenzsituation hätten.»

Doch eine solche Luxus-Ausstattung fürs Tor hat nicht mal Topklub Basel. Für die Rückrunde wird deshalb eine Lösung gesucht. Eine erste Idee, die herumgeistert: Wenn sich alle Parteien einigen, könnte Herzog zu Ex-Klub Schaffhausen ausgeliehen werden.

Dort fällt Stammgoalie Franck Grasseler nach einer Schulter-OP monatelang aus. In Schaffhausen war Herzog vor zehn Jahren Captain in der Super League und wechselte danach in die Bundesliga zu Duisburg.