Ticket-Chaos beim FC Basel: Fans beschweren sich über zu hohe Preise

In der vergangenen Woche hat der FCB die Jahreskarten-Preise für 2017 angepasst. Eine Massnahme, die nicht überall für Begeisterungsstürme sorgte. Weil die Plätze in den Sektoren C3/C4 neu 840 statt 575 Franken kosten sollten, beschwerten sich die betroffenen Anhänger übers Wochenende bei den Verantwortlichen.

Mit Erfolg. «Beim FC Basel sind über das Wochenende sehr viele Rückmeldungen von Jahreskarten-Besitzern eingegangen. Die hat die Klubleitung dazu bewogen, eine Neubeurteilung vorzunehmen und deshalb vorerst an der bisherigen Preisgestaltung festzuhalten», schreibt der Schweizer Meister in einer Mitteilung.

Präsident Bernhard Heusler begründet gegenüber fcb.ch, warum man die Preise erhöhen wollte. Ziel sei «eine grössere Gesamtgerechtigkeit» herbeizuführen. Es habe Ticket-Preise gegegeben, die im Quervergleich schwer zu erklären seien und man habe versucht diese Ungerechtigkeit auf einen Schlag zu korrigieren. Heisst: Der Preisaufschlag im C3/C4 sollte innerhalb eines Jahres 265 Franken betragen, für die Betroffenen ein Unding, entsprechend zahlreich sind die Beschwerden.

Nun buchstabiert der FCB zurück. «Das war nicht der richtige Weg und deshalb bleibt auch im kommenden Jahr alles beim Alten», sagt Heusler. Gleichzeitig sei man aber überzeugt, dass in den kommenden Jahren eine grössere Gesamtgerechtigkeit bei den Ticketpreisen herbeigeführt werden müsse. Zum Vergleich: Die Jahreskarten im Sektor G, die schlechter sind als jene im Sektor C, kosten ebenfalls 575 Franken. (red/M. We.)