Wird YB an Amerikaner verkauft?

Nuhu ist eine Leihgabe des spanischen Zweit­ligisten Mallorca. Er sorgt für das Überangebot an Innenverteidigern, das es Trainer Adi Hütter erlaubt, den ihm nicht genehmen Milan Vilotic in die U21 abzuschieben.

Doch Nuhu verletzt sich in der U21 leicht, weshalb er gegen den FCL nicht debütieren kann. Und weil sich da auch Steve von Bergen verletzt («nur ein Schlag, es geht …»), hat Hütter noch zwei fitte Innenverteidiger: Rochat und Bürgy. Kommts eine Woche nach der Absetzung bereits zum Vilotic-Comeback? Hütter: «Er ist im Moment noch bei uns, trainiert momentan in der zweiten Mannschaft. Mehr kann ich nicht dazu sagen.»

An Nuhu ist spannend, dass dessen Name wieder Mal Verkaufsabsichten der YB-Besitzer Andy und Hansueli Rihs aufs Tapet bringt. Mit Mallorca streben die YB-Bosse eine Zusammenarbeit an. Vielleicht sogar mehr?

Anfang Jahr übernahm US-Banker Robert Sarver (Vermögen: ca. 400 Mio. Fr.) mit zwei Ex-Sportprofis den Klub. Für 20 Millionen Euro. Dies nachdem sich die Eigentümer des NBA-Basketballteams Phoenix Suns zuvor erfolglos um den Kauf der Glasgow Rangers bemühten. Sarvers Statthalter beim RCD Mallorca lernt beim Golfen die YB-Verwaltungsräte kennen. Schon spriesst das Gerücht, das so sicher wie Ostern jedes Jahr im Kalender Platz findet: Rihs wolle YB verkaufen. An amerikanische Neubesitzer eines Fussballklubs? Macht wenig Sinn.

Was hatte Rihs Mitte Juli im BLICK auf die Frage gesagt, ob der Verkauf von YB ein Thema sei? «Nein.»