Gewisse Dinge spricht der Vorarlberger fadengerade an. «Ich finde es nicht fair, Thorsten Schick in den beiden letzten Spielen derart abzustempeln.» Und um jeglichen Verdacht von wegen Landsmann-Protektionismus von sich zu weisen, fügt Hütter hinterher: «Die Nationalität eines Spielers spielt keine Rolle.»

Rückblende. Schick (26) ist sechs Wochen verletzt, kaum ist er bei YB eingestiegen. So kann er sein Debüt erst am 20. August geben, bei der 7:2-Gala gegen Lausanne. Er macht gleich sein erstes Tor. Was für ein Einstand!

In den fünf darauffolgenden Spielen kommt Schick immer zum Einsatz. Mal von Beginn, mal als Joker. Zuletzt vertrat er Yuya Kubo und Miralem Sulejmani in der Startelf. Und ermöglicht Beiden glanzvolle Joker-Auftritte, den Schick ist zuvor quasi unsichtbar.

Dennoch bleibt Hütter sich treu, macht nicht auf Einzelkritik. «Spezielle Erwähnung gibts dann, wenn einer drei Tore macht oder wie Sékou Sanogo gegen Schachtar Donezk überragend ist. Aber ich will nicht verhehlen, dass Thorsten Schick in Sion nicht gut war und Potenzial zur Steigerung hat.»

Aber ein Fehleinkauf? «Jeder braucht Zeit. Und es ist jetzt nicht der Moment, um Zwischenbilanz zu ziehen. Das kann man im Winter machen», sagt Hütter. «Wir haben Thorsten nicht als Sulejmani zwei geholt, sondern als einen, der bei YB wachsen und besser werden soll.»