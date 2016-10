Vier Tore in einer Viertelstunde! Sion gewinnt zum ersten Mal in der Fremde

Das Spiel: 20 Minuten Gähn-Fussball im Rheinpark. Doch dann gehts los. Und zwar richtig! Zwei Mal geht das Heimteam in Führung, zwei Mal gelingt Sion aber die schnelle Reaktion. Vier Tore innerhalb einer Viertelstunde – Fussballherz was willst du mehr? Dass es auch in der zweiten Halbzeit so weiter geht! Dieser Wunsch der nur gerade 2750 Zuschauer wird aber nicht erfüllt. Beide Teams konzentrieren sich im zweiten Durchgang stärker auf die Defensive. Gefährliche Torszenen? Mangelware. Bis eine Viertelstunde vor Schluss: Die beiden Joker Mveng und Assifuah sorgen für den ersten Auswärtssieg der Sittener in dieser Saison.

Die Tore:

19. Minute, 1:0: Nach einem Sion-Angriff kontert das Heimteam blitzschnell. Franz Burgmeier sprintet seinen Gegenspielern davon und schiebt den Ball aus wenigen Metern locker ein.

24. Minute, 1:1: Er kanns doch noch! Moussa Konaté zieht aus fast dreissig Metern einfach ab und hämmert die Kugel in die Maschen. Der erste Saisontreffer des Senegalesen!

29. Minute, 2:1: Zum dritten Mal innert zehn Minuten klingelts! Moreno Costanzo wird an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Der Ostschweizer nimmt beim Freistoss gleich selbst Anlauf und schlenzt den Ball ins Netz. Herrlich!

35. Minute, 2:2: Nur gerade sechs Minuten lässt die Antwort der Sittener auf sich warten. Verteidiger Hasler steht bei einer Lüchinger-Flanke von rechts nicht nah genug bei Akolo. Dieser nickt zum Ausgleich ein. Auch Goalie Siegrist macht keine gute Falle.

75. Minute, 2:3: Nach einem weiten Einwurf reagiert Joker Mveng im Gewühl vor dem Vaduz-Kasten am schnellsten und bringt die Sittener erstmals in Führung.

80. Minute, 2:4: Ein Konter aus dem Lehrbuch. Mit Assifuah sticht auch der zweite Joker von Peter Zeidler.

87. Minute, 2:5: Assifuah hat noch nicht genug und überwindet Siegrist zum zweiten Mal innert sieben Minuten.

Der Beste: Moussa Konaté. Sein erstes Saisontor ist ein herrlicher Weitschuss. Und er spielt fürs Team. Bestes Beispiel: Sein Assist zum 4:2.

Der Schlechteste: Benjamin Siegrist. Wirkt oft unsicher. Grober Schnitzer führt zu einer Konaté-Chance. Beim 2:2 muss er rauskommen.

Das gab zu reden: Das Startelf-Comeback von Franz Burgmeier. Der Vaduz-Routinier spielt erstmals seit 203 Tagen oder über einem halben Jahr wieder von Anfang an. Natürlich als Captain: Dieses Amt gehört eigentlich nach wie vor ihm, auch wenn er zuletzt fast nur noch auf der Bank sitzt. Auf dem Feld fackelt «Burgi» nicht lange: Er macht das 1:0 nach 19 Minuten.

So gehts weiter: Durchschnaufen ist angesagt in der Super League. Es ist Nati-Pause am nächsten Wochenende. Weiter gehts für beide Teams am Sonntag in zwei Wochen. Sion trifft zu Hause auf GC. Vaduz muss in den Kybunpark zum FC St. Gallen.

Vaduz – Sion 2:5 (2:2)

Rheinpark Stadion, 2750 Fans, SR: Schnyder.

Tore: 19. Burgmeier 1:0. 24. Konaté (Adão) 1:1. 29. Costanzo 2:1. 36. Akolo (Lüchinger) 2:2. 75. Mveng 2:3. 81. Assifuah (Konaté) 2:4. 88. Assifuah 2:5.

Bemerkungen: Vaduz ohne Janjatovic, Felfel, Baldinger (alle verletzt), Pfründer, Messaoud, Strohmaier, Avdijaj (alle nicht im Aufgebot). Sion ohne Ndoye, Bia (beide verletzt). Mboyo, Gekas (beide nicht im Aufgebot).

Vaduz: Siegrist; Hasler, Konrad, Grippo, Göppel; Stanko, Muntwiler, Costanzo; Mathys; Turkes, Burgmeier.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Salatic; Karlen, Adão; Akolo, Konaté, Carlitos.

Gelbe Karten: 41. Salatic (Foul). 51. Burgmeier (Foul). 59. Adão (Foul).

Auswechslungen: Vaduz: Brunner (73. für Burgmeier). Kukuruzovic (77. für Stanko). Zarate (86. für Turkes).

Sion: Mveng (61. für Karlen). Assifuah (72. für Carlitos). Sierro (84. für Konaté).