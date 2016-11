Vier Alu-Treffer beim Schnee-Kick in Vaduz GC holt sich den ersten Auswärtspunkt

Das Spiel: Die Startphase gehört den Vaduzern. Zuerst trifft Burgmeier die Latte (16.), dann setzt Costanzo den Ball an den Pfosten (23.). Dazwischen scheitert Burgmeier noch einmal an GC-Goalie Vasic – die Grasshoppers im Glück. Dann erholen sich die Zürcher aber, kommen im liechtensteinischen Schneegestöber besser ins Spiel. Die grösste Chance vergibt Sigurjonsson in der 58. Minute: Der GC-Isländer wird im Strafraum angespielt und setzt den Ball aus kürzester Distanz an den Pfosten. Von dort springt das Leder zurück ins Feld, wieder zu Sigurjonsson – und von dessen Fuss wieder an den Pfosten! Zwar kommt Avdijaj für die Liechtensteiner ebenfalls noch zu einer Grosschance, doch in der Schlussphase sind die Grasshoppers näher am Sieg. In der Nachspielzeit hat Caio den Sieg für die Zürcher auf dem Fuss – Siegrist im Vaduz-Tor rettet stark.

Der Beste: Benjamin Siegrist. Klasse, wie der Vaduz-Goalie zweimal gegen Caio zaubert.

Die Schlechteste: Frau Holle. Völlig unnötig, schon Anfang November die Kissen zu schütteln.

Das gab zu reden: Wie kann man aus zwei Metern Entfernung nur den Pfosten treffen? GC-Sigurjonsson kanns.

Die Statistik: Immerhin: Für die Grasshoppers ist das Unentschieden im Ländle der erste Auswärtspunkt der Saison. Zuvor hatte es in sieben Auswärtsspielen sieben Niederlagen abgesetzt.

So gehts weiter: Nächstes Wochenende ist Nati-Pause. Danach empfängt GC am Samstag, 19. November den FC Thun (17.45 Uhr). Für Vaduz geht es am selben Tag nach Basel zum Duell mit dem Meister (20 Uhr).

***************************

Vaduz – GC 0:0

4085 Fans. – Rheinpark. – SR: Pache.

Bemerkungen: Vaduz ohne Grippo, Strohmeier, Felfel und Janjatovic (alle verletzt), Göppel und Messaoud (beide krank). GC ohne Basic (gesperrt) und Alpsoy (verletzt).

Vaduz: Siegrist; Hasler, Konrad, Bühler, Borgmann; Muntwiler; Kukuruzovic, Costanzo, Ciccone; Avdijai, Burgmeier.

GC: Vasic; Lavanchy, Pnishi, Zesiger, Bamert; Sigurjonsson, Källström; Caio, Brahimi, Andersen; Munsy.

Gelb: 37. Avdijai (Foul). 62. Källström (Foul).

Auswechslungen: Vaduz: Brunner (64. für Borgmann). Schürpf (77. für Avdijaj). Zarate (84. für Burgmeier). GC: Tabakovic (82. für Sigurjonsson).