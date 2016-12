Versöhnlicher Jahresabschluss Janko knipst FCB gegen Espen zum Sieg

Das Spiel:

Basel ist auf Wiedergutmachung, St. Gallen auf Bestätigung aus. So sehen die Zuschauer im auch schon besser besetzten Joggeli zunächst ein flüssiges Spiel mit leichten Vorteilen zu Gunsten der Gäste aus der Ostschweiz. Zinnbauer fordert der Leader-Truppe von Urs Fischer taktisch alles ab. Doch wie landesweit bekannt ist, hat der FCB die Qualität, jederzeit ein Tor zu schiessen. Und das tut er auch: Marc Janko erzielt das Tor des Abends.

Die Tore:

48. Minute, 1:0 | Marc Janko. Matias Delgado lanciert Renato Steffen auf dem linken Flügel. Dessen flache Flanke verwertet Marc Janko – in bester Kobra-Manier. Es ist sein siebtes Saisontor.

Der Beste:

Vor dem Spiel erhält Matias Delgado von FCB-Präsident Bernhard Heusler einen Blumenstrauss für seine 250 Einsätze im FCB-Dress. Auf dem Rasen hat er bei Jankos Siegtor seinen Fuss im Spiel.

Der Schlechteste:

Roman Buess. Während Ex-FCB-Spieler Albian Ajeti überzeugen kann, fällt Roman Buess im Espen-Sturm ab. Auch er ist ein ehemaliger FCBler, seine Rückkehr ins Joggeli hat er sich wohl anders vorgstellt.

Die Stimmen:

Albian Ajeti, St. Gallen: «Ein schönes Gefühl, ins Joggeli zurückzukehren. Meine Karriere dauert noch lange. Deshalb freue ich mich darauf, wenn das wieder einmal der Fall ist.»

Marc Janko, Basel: «Es sind die berühmten Spiele nach internationalen Auftritten, die gefährlich sind. Deshalb haben wir alles rausgehauen und waren am Ende auch ziemlich erschöpft. Im Grossen und Ganzen zählt nur der Sieg und den haben wir erreicht. Vielleicht auch wegen der deutlichen Pausenansprache von Urs Fischer.»

Das gab zu reden:

«26’242 verkaufte Tickets», gibt der FCB-Stadionsprecher bekannt. In Wirklichkeit sind es viel weniger, etliche Saisonkarteninhaber sind nicht im Stadion. War da die Luft bereits draussen? Oder wie Kommentatoren-Legende Marcel Reif auf «Teleclub» sagt: «Man muss sich in Basel wieder an die normale Kost gewöhnen».

So gehts weiter:

Jetzt ist Winterpause angesagt. Weiter geht es mit der 19. Runde ab dem 4.2.2017 mit Basel gegen Lugano und mit Vaduz gegen St. Gallen. Die genauen Daten sind aber noch nicht fixiert.

**********

FC Basel – FC St. Gallen 1:0 (0:0)

St. Jakob Park – 26'242 – SR: Erlachner

Tor: 48. Janko (Steffen) 1:0.



Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Riveros; Xhaka, Zuffi; Callà, Delgado, Steffen; Janko.



St. Gallen: Lopar; Angha, Haggui, Hefti; Aratore, Wiss, Gelmi, Wittwer; Ajeti, Buess, Tafer.



Einwechslungen:

Basel: Elyounoussi (62. für Callà), Bjarnason (74. für Steffen), Fransson (90. für Delgado).

St. Gallen: Gaudino (55. für Buess), Babic (70. für Wiss), Cueto (76. für Wittwer).

Gelbe Karten: 42. Ajeti (Foul), 55. Buess (Foul), 57. Xhaka (Foul).

Bemerkungen:

Basel ohne Sporar, Bua, Kutesa (alle verletzt), St. Gallen ohne Toko (gesperrt) und Aleksic (verletzt).