Egal, wer auch ausfällt und was auch passiert – Milan Vilotic wird nie mehr für YB spielen.

Am 19. Oktober ist beim in Ungnade gefallenen Serben eine Entzündung an der rechten Patellasehne diagnostiziert worden, weswegen er bis Ende Vorrunde ausfällt.

Für die U21 wird der Innenverteidiger also nie gespielt, sich dort einzig fit gehalten haben. Und im Winter dürfte der teuerste YB-Zugang aller Zeiten das für ihn so leidige Kapitel Bern mit einem Transfer beenden. (A.Ku.)