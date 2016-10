Unter Zeidler noch ungeschlagen Gewinnt Sion heute erstmals in der Fremde?

1:3 in Lugano, 1:2 gegen GC, 2:2 gegen Luzern – der FC Sion kann in der Fremde einfach nicht gewinnen. Die Sittener warten noch immer auf den ersten Dreier in der Fremde dieser Saison.

Unter Peter Zeidler solls nun endlich klappen! Immerhin arbeitete sich das Team unter dem Deutschen vom Tabellenschlusslicht auf den siebten Platz hoch. Ein Sieg heute und die Walliser befänden sich wieder voll im Fight um die Europa-Plätze.

Ganz anders die Stimmung in Vaduz. Die Liechtensteiner warten bereits seit vier Spielen auf einen Erfolg, zuletzt gabs in Zürich ein knappes 1:2.

Der letzte Sion-Sieg im Rheinpark liegt allerdings schon über ein Jahr zurück. Wenigstens diese Statistik dürfte den Ländle-Kicker Mut machen. (rmi)

Holt Sion den ersten Auswärtssieg in dieser Saison? Ab 17.45 Uhr sind Sie im Liveticker auf Blick.ch live dabei!