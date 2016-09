Das Spiel:

Am Ende wirds ganz bitter! Pascal Schürpf, Feldspieler des FC Vaduz, muss sich die Handschuhe überziehen und nach der Roten Karte gegen Jehle (Notbremse) für die letzten zehn Minuten ins Tor. Zu diesem Zeitpunkt stehts längst 4:0 für das Heimteam. Zwei frühe Tore zum Start und je eines kurz vor und nach der Pause haben die Partie entschieden. Der Aufsteiger macht seinen Job hervorragend, spielt geradlinig und hievt sich mit diesen drei Punkten auf den vierten Platz. Die Liechtensteiner hingegen erwischen einen rabenschwarzen Tag und dürften auf der Heimreise so einiges zu besprechen haben.

Die Tore:

1. Minute, 1:0: Achtung, fertig, Tor! Wer beim Anpfiff nicht Platz genommen hat, verpasst den ersten Treffer garantiert. Kololli schliesst einen schnörkellosen Angriff über rechts nach 23 (!) Sekunden mustergültig ab.

9. Minute, 2:0: Eine Ein-Tore-Führung ist gefährlich. Das weiss auch Custodio und erwischt Jehle fast von identischer Position wie zuvor Teamkollegen Kololli.

37. Minute, 3:0: Wenns läuft, dann läufts. Campo zieht aus grosser Distanz ab und flattert seinen Ball in den Vaduzer Netzhimmel.

48. Minute, 4:0: Pausenansprache hin, Glaube an die Wende da: Drei Minuten nach dem Tee macht Pak definitiv alles klar.

92. Minute, 5:0: Kololli erzielt das erste und auch das letzte Tor und Schürpf muss sich doch noch geschlagen geben.

Das gab zu reden:

Wars die lange Anreise, die warmen Temperaturen oder die fremde Sprache? Fakt ist: Die Liechtensteiner sind zu Beginn beider Halbzeiten nicht bereit und stehen den Waadtländern Spalier.

Der Beste:

Samuele Campo, der 21-jährige Lausanner Offensivspieler glänzt mit einem Tor und einem Assist. Dem Jungen gehört die Zukunft.

Der Schlechteste:

Simone Grippo, der Vaduzer Abwehrboss steht bei den beiden ersten Gegentoren bös im Schilf.

So gehts weiter:

Der Cup ist wieder dran: Lausanne wird am Freitag um 19 Uhr in Köniz versuchen, so weiterzumachen, wie sie gegen Vaduz aufgehört haben. Für die Contini-Truppe gehts entsprechend erst wieder mit der Meisterschaft weiter: Am Mittwoch in einer Woche (21.9., 19.45 Uhr) empfängt man die Young Boys.