Übles Nachtreten im Match-Programm :  FCL attackiert Ex-Sportchef Fringer

Da hat sich die Luzerner Kommunikations-Abteilung in der «Matchzytig» fürs Spiel gegen Vaduz am Samstag einen schönen Fauxpas geleistet. In einem Jahres-Rückblick steht unter dem Foto von Rolf Fringer (59): «Der Abgang von Rolf Fringer bescherte uns ein erfolgreiches Jahr.»

Fringer wurde am 7. Januar 2016 beim FCL als Sportchef freigestellt. Elf Monate später dieses böse Nachtreten. Überflüssig und unprofessionell. Das weiss auch FCL-Präsident Philipp Studhalter. Dieser hat sich bereits in der «Luzerner Zeitung» für die verbale Attacke entschuldigt. «Das Bild gehört zum Rückblick. Das ist okay. Aber der Text ist daneben.»

Und obwohl er nicht direkt etwas mit der hämischen Bildlegende in der «Matchzytig» zu tun hat, nimmt er den Fehler auf seine Kappe. «Als Präsident muss ich diesen Fehler verantworten», so Studhalter. Und was sagt Fringer zu dieser Häme? Fringer zu BLICK: «Da erübrigt sich ja jeglicher Kommentar!»