Exakt 11'655 BLICK-User haben gewählt: Matias Delgado ist Fussballer des Monats August. Der FCB-Captain erhielt 31.5 % aller Stimmen.

Delgado – man sieht ihm die Freude am Fussball momentan so richtig an – verweist damit Lugano-Wirbelwind Ezgjan Alioski auf den zweiten Platz (22 %).

Auf dem dritten Rang folgt GC-Caio mit 18.6 % der Stimmen vor Luzerns Neumayr (14.9 %) und YB-Ravet (13 %). (red)