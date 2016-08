Als St. Gallen in den letzten Wochen intensiv auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger ist, wähnt sich Roy Gelmi (21) wohl im falschen Film.

Letzte Saison hatte er noch bis weit in die Rückrunde hinein jedes Spiel von Anfang an gespielt. In der Vorrunde war er sogar als 20-jähriger Senkrechtstarter in sieben Partien Captain. Das St. Galler Eigengewächs als unumstrittener Stammspieler in der Innenverteidigung. Sein erster Profivertrag wurde 2015 gleich für drei Jahre ausgestellt.

Gelmi war die neue Lichtgestalt des St. Galler Nachwuchsprojekts «Future Champs Ostschweiz». Das Beispiel, das den eigenen Junioren sagen soll: Seht her, auch ihr könnt es schaffen! Das Beispiel, mit dem Sportchef Christian Stübi Bayern-Leihgabe Gianluca Gaudino beweisen konnte, dass in St. Gallen auf junge Spieler gesetzt wird.

«Normal, dass ein junger Spieler irgendwann in ein Tief fällt»

Jetzt, ein paar Monate später, karrten die Espen für Gelmis Position aus allen Ecken Europas Testspieler her. Verpflichtet wird dann Ex-Bundesliga-Star Karim Haggui (32).

Klar: Mit Daniele Russo hatte St. Gallen im Sommer auch einen Innenverteidiger aussortiert. Aber Trainer Joe Zinnbauer setzte schon vor der Haggui-Verpflichtung nicht mehr auf Gelmi, der im Frühling wie die ganze Mannschaft in eine Krise stürzte und im April mit einem zu kurzen Rückpass ein Vaduz-Tor verschuldete.

Doch auch die neue Saison ändert nichts an Gelmis Lage. Zinnbauer sagt in der Sommerpause: «Es ist normal, dass ein junger Spieler irgendwann in ein Tief fällt. Wir haben keine Pläne, ihn wegzugeben.»

Degradierung in die zweite Mannschaft

Der Schweizer U21-Natispieler, letzte Saison noch mit 28 Liga-Einsätzen, kommt diese Saison erst auf einen 23-minütigen Kurzeinsatz gegen GC.

Die Innenverteidigung bilden Martin Angha und Alain Wiss, der eigentlich gelernter Mittelfeldspieler ist. Als Haggui letzten Sonntag in Vaduz sein Debüt gibt, steht Gelmi nicht mal mehr im Aufgebot. Er muss stattdessen mit der U21-Mannschaft in der 1. Liga gegen Gossau ZH spielen.

Doch Haggui bricht sich das Jochbein gleich dreifach. Und Angha fehlt heute gegen Luzern gelb-gesperrt.

Plötzlich ist Gelmi der einzige Innenverteidiger im Kader. Und bekommt so heute notgedrungen wieder eine Chance. Zinnbauer: «Es sieht nach Gelmi und Wiss aus. Wir haben ja keinen anderen mehr.» Wie ein Vertrauensbeweis klingt das nicht.

Verfolgen Sie die Super-League-Partie St. Gallen-Luzern ab 13.45 Uhr im Liveticker auf Blick.ch.