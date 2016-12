Trotz Vertrag bis Ende Saison :  GC-Lüthi hört sofort auf!

Der Sohn von Thun-Präsi Markus Lüthi, der unter Trainer Pierluigi Tami zuletzt nur noch Ersatzspieler war, will wieder auf die Karte Studium setzen. Bekommt er zum Abschied am Sonntag gegen Lugano noch ein paar Einsatzminuten?

Der Ex-Thuner Lüthi war im Dezember 2014, nachdem ein Transfer vom FC Thun in die Bundesliga in letzter Sekunde gescheitert war, als Vereinsloser zu GC gekommen.

In der Meisterschaft ist der Kumpel von Captain Kim Källström diese Saison nur zu sechs Einsätzen gekommen, zuletzt am 16. Oktober bei der 2:4-Niederlage in Sion.