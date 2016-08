Jetzt einen Platz im «YB Kids Camp» gewinnen

Wie bei den Profis: Im «YB Kids Camp» in Interlaken erhalten Kinder zwischen 6 und 14 Jahren (Jahrgang 2002-2009) während vier Tagen (11. bis 14. Oktober) die Möglichkeit, zweimal täglich mit ausgebildeten Fussballtrainern zu trainieren. Für Mittagessen, Getränke und Zwischenverpflegung ist gesorgt.

Zudem erhält jeder Teilnehmer eine komplette Fussballausrüstung von Nike sowie ein Gratis-Ticket für ein YB-Heimspiel. Obendrauf stattet ein Star der ersten Mannschaft dem Camp jeden Tag ein Besuch ab.

Mitmachen ist einfach! Beantworten Sie folgende Frage:

In welchem Jahr wurden die Young Boys gegründet?

A) 1898

B) 1923

Zur Teilnahme senden Sie ein SMS mit dem richtigen Keyword KIDSCAMP A oder KIDSCAMP B sowie Name, Adresse, Telefonnummer und Mail-Adresse an die Zielnummer 530 (CHF 1.50/SMS) oder wählen Sie die Telefonnummer 0901 591 948 (CHF 1.50/Anruf). Alternativ können Sie per WAP teilnehmen: http://m.vpch.ch/BLS11226 (chancengleiche Teilnahme ohne Zusatzkosten via Mobile Internet (WAP)).

Teilnahmeschluss ist der 30. August 2016, 24.00 Uhr. Mitarbeiter der Ringier AG und deren Tochtergesellschaften sowie Angehörige dieser Mitarbeiter sind von der Teilnahme an dieser Verlosung ausgeschlossen.