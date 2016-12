Mbenza verlässt Basel: «Der FCB vertraut den Jungen zu wenig»

Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka oder Breel Embolo. Alle drei durchliefen den Nachwuchs des FCB, schafften über die erste Mannschaft den Sprung in die Nati und zu europäischen Top-Vereinen. Sie sind der Beleg für die hervorragende Juniorenförderung des FCB der jüngeren Vergangenheit.

Und jetzt? Momentan findet sich mit Taulant Xhaka gerade einmal ein ehemaliger FCB-Junior regelmässig in der Startaufstellung der Basler. Wo sind die Toptalente? Eines hat den Verein kürzlich verlassen. Nicht etwa in Richtung Ausland, sondern zum FC Sion. Sein Name: Cédric Mbenza, U17-Nationalspieler.

«Sion setzt auf den Nachwuchs»

Die Gründe für den Wechsel lassen aufhorchen. «Der Klub schenkt den Spielern aus der Region zu wenig Vertrauen. Man zieht es vor, Talente aus dem Ausland zu holen», sagt Mbenza gegenüber der «Nordwestschweiz».

«Sion setzt auf den Nachwuchs und hat sehr gute Strukturen, die es mir erlauben werden, mich weiterzuentwickeln», so der 16-Jährige weiter. Verkehrte Welt in der Schweizer Talentförderung. Noch vor kurzem galt der FC Sion als die Söldnertruppe schlechthin in der Super League.

Basler Luxusprobleme

Der FCB will die Vorwürfe von Mbenza nicht so stehen lassen. Vize-Präsident Adrian Knup in der «Nordwestschweiz»: «Die Anforderungen an uns wurden in den letzten Jahren immer höher. Entsprechend ist das Niveau in der ersten Mannschaft gestiegen. Das macht es für Junge schwieriger.»

Zum Wechsel Mbenzas meint Knup: «Wir haben ihn als guten Potenzialspieler eingestuft, aber nicht so hoch wie andere.» Auch beim Nachwuchs scheint der FCB die gleichen Luxusprobleme zu haben wie im Fanionteam. (klu)