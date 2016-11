Liveticker :  Thun - Luzern

Wir sehen Thuns Captain Andres Gerber mit stolz geschwellter Brust. Die Berner Oberländer, damals noch ein Provinzklub, spielen im September 2005 in der Champions League gegen Arsène Wengers Arsenal. Im Highbury in London überraschen Gerber & Co. die Fussball-Welt, halten bis zur 92. Minute ein 1:1, ehe Denis Bergkamp trifft.

Nur drei Jahre später steigt Thun in die NLB ab. Gerber bleibt, wird kurz darauf verletzungsbedingt Co-Trainer, dann interimistischer Chef-Trainer. Und seit Sommer 2009 ist der Mann aus Oppligen BE Sportchef. Mit Vertrag bis 2018. Und mit Mittelscheitel, wie schon vor 11 Jahren.

Hat Gerber immer noch denselben Coiffeur? «Ja», sagt er lachend, «seit fast dreissig Jahren, meine Schwiegermutter schneidet mir die Haare.» Da bekommt die Redewendung «sich in die Haare geraten» eine ganz andere Bedeutung. Eine haarige Geschichte ist zurzeit die finanzielle Situation von Gerbers Arbeitgeber. Der Konkurs drohte. Immerhin sind bei der neuesten Spendenaktion jetzt bereits 473'584 Franken (stand Donnerstag) zusammengekommen. Zwei Millionen bis Ende Saison sind das ehrgeizige Ziel.

