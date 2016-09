Thun im Elend! Sion gewinnt das Kellerduell im Tourbillon

Das Spiel:

Kellerduell im Tourbillon! Aber unter dem neuen Trainer Peter Zeidler spielt das Heimteam im ersten Durchgang keineswegs wie ein Team aus der unteren Tabellenregion. Die Sittener haben das Spiel über weite Strecken im Griff, gestehen den Thunern nur wenige Chancen zu. Trotzdem brauchts einen Penalty, um in Führung zu gehen. Nach der Pause können die Walliser das hohe Tempo nicht mehr aufrecht halten, zergehen in der Hitze wie Eis. Thun kommt immer wieder zu Chancen. Und hat auch noch Pech: Nach einer guten Stunde wird den Gästen ein regulärer Treffer aberkannt. In der Nachspielzeit rettet Sion-Goalie Mitrjuschkin gleich zwei Mal mirakulös.

Das Tor:

38. Minute: Facchinetti und Bürki halten Sion-Stürmer Akolo im Strafraum regelwidrig zurück – Penalty! Mit etwas Glück versenkt Reto Ziegler das Leder flach in der rechten Ecke. Thun-Goalie Faivre ist mit den Fingerspitzen noch am Ball.

Der Beste:

Reto Ziegler ist unter Peter Zeidler der neue Sion-Captain. Und er bedankt sich gleich mit dem Tor des Tages für das Vertrauen.

Das gab zu reden:

Tor oder nicht? Kurz nach seiner Einwechslung kommt Thuns Tosetti aus kurzer Distanz zum Abschluss. Mitrjuschkin kann zwar abwehren, die TV-Bilder zeigen aber: Der Ball war wohl hinter der Linie. Bitter für Thun.

So gehts weiter:

Nächstes Wochenende ist bereits wieder Cup angesagt! Dabei hat Rekordchampion Sion eine schwierige Aufgabe vor sich: Die Sittener müssen zum Romand-Derby gegen Xamax nach Neuenburg. Der FC Thun kann sich dagegen voll aufs Training konzentrieren: Die Berner Oberländer scheiterten bereits in der ersten Runde am SC Kriens (1:2).