http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=75546&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20161116/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522740&adtechWebPostrollID=5898051&includePath=/sport/fussball/superleague/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share Vasic: «Müssen uns nicht zu viele Gedanken machen»

Das Spiel: Die Fans im Letzi sehen einen munteren Auftakt mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste vergibt Thuns Rapp, als er seinen Kopfball an den Pfosten setzt. Genau als das Spielgeschehen einzuschlafen droht, gehen die Hoppers in Führung. Thun ist nicht schlechter, offensiv fehlt aber die Durchschlagskraft. Nach der Pause haben die Berner Oberländer Glück, dass bei einer Intervention von Keeper Ruberto gegen GC-Sigurjonsson die Pfeife des Schiris stumm bleibt. Der Thuner Ausgleich fällt dann just in einer Phase, in der die Hoppers die Partie eigentlich im Griff haben. In der letzten halben Stunde spielen beide Mannschaften auf Sieg – Tore fallen aber keine mehr. Die beste Möglichkeit vergibt Andersen, als er aus zehn Metern Ruberto anschiesst.

Die Tore:

1:0, 25. Minute: Caio | Källström lanciert mit einem herrlichen Steilpass Caio auf dem rechten Flügel. Der Brasilianer erwischt mit einem satten Schuss Ruberto in der nahen Ecke.

1:1, 57. Minute: Christian Fassnacht | Eckball Tosetti, Direcktabnahme Fassnacht, Tor! So einfach kann Fussball sein.

Das gab zu reden: Nur 4200 Fans. Verständlich, wenn gleichzeitig in der warmen Stube Dortmund vs. Bayern läuft.

Der Beste: Källström. Der GC-Captain ist endlich wieder einmal der Alte. Mindestens eine Klasse besser als die 21 anderen.

Die Schlechteste: Thuns Facchinetti. Der Verteidiger ist bei Caios 1:0 nur staunender Zuschauer.

Die Statistik: Die Hoppers sind seit dem 3:2 gegen Luzern ohne Dreier. Immerhin: Caios 1:0 ist der erste GC-Treffer nach zuvor 304 torlosen Minuten.

So gehts weiter: GC empfängt in einer Woche St. Gallen (20 Uhr). Thun trifft ebenfalls am Samstag im Berner Oberland auf Luzern (17.45 Uhr).

*******

4200 Fans – Letzigrund – SR: Gut

Bemerkungen: GC ohne Alpsoy und Sherko (beide verletzt). Thun ohne Faivre, Schindelholz, Zino und Schirinzi (alle verletzt).

Tore: 25. Caio (Källström) 1:0. 57. Fassnacht (Tosetti) 1:1.

GC: Vasic; Lavanchy, Basic, Pnishi, Bamert; Sigurjonsson, Källström; Caio, Brahimi, Andersen; Munsy.

Thun: Ruberto; Glarner, Reinmann, Bürki, Facchinetti; Fassnacht, Hediger, Geissmann, Bigler; Rapp, Sorgic.

Gelb: 46. Lavanchy (Foul). 65. Hediger (Foul).

Auswechslungen: GC. Hunziker (72. für Munsy). Antonov (76. für Bamert).

Thun. Tosetti (54. für Facchinetti). Lauper (64. für Bürki). Peyretti (78. für Rapp).