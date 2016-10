Die Föhn-Tolle ist imposant. Wir sehen den heutigen Thun-Trainer Jeff Saibene (48) im Jahr 1989 mit einer wahren Hippie-Frisur. Schulterlange, blonde Locken. Eine Perücke? Oder das Ergebnis von Lockenwicklern? «Nein, nein», sagt Saibene zu BLICK, «alles Natur.» Wie lange brauchte der Jungprofi des FC Aarau damals nach Trainings und Spielen zum Föhnen? Saibene: «Das weiss ich nicht mehr, aber ich hatte den Föhn immer dabei.»

1989 stiess der damals 21-jährige Luxemburger Saibene von Standard Lüttich zum FC Aarau.

Wie gings mit der fremden Sprache im Rüebliland? Saibene: «Ich sprach nur Hochdeutsch. Aber ich habe schnell Schweizer Deutsch gelernt. Ich kenne viele Luxemburger, die schon zehn, fünfzehn Jahre in der Schweiz leben und noch immer nur Hochdeutsch sprechen. Ich darf, glaube ich, zufrieden sein.»

Saibene spielte beim FCA fast bis zur überraschenden Meisterfeier 1993. «Ich machte in der Meistersaison noch elf, zwölf Spiele. Und schoss zwei Tore – gegen St. Gallen und Chiasso.» Doch in der Winterpause wurde der Luxemburger zu Old Boys Basel ausgeliehen. Zwei Jahre nach der Meisterfeier holten sie Saibene zum FCA zurück.

Heute spielt Saibene mit Schlusslicht Thun beim ungeschlagenen Leader Basel. «Vom Psychologischen her das einfachste Spiel für uns. Der Druck zuhause gegen Lugano oder St. Gallen ist viel höher. Und meine Bilanz als Trainer ist gegen den FCB nicht so schlecht: Von 17 Spielen habe ich 10 nicht verloren.»

