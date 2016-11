«System muss durchgezogen werden» GC-Sportchef kritisiert Tami

Normal funktioniert in einem Fussball-Klub die Arbeitsaufteilung so: Der Sportchef kauft (auch nach den Wünschen des Trainers) und nach den finanziellen Möglichkeiten das bestmögliche Team zusammen. Der Trainer versucht dann aus diesem Kader das Optimum rauszuholen.

Das Reich des Sportchefs ist sein Büro. Das Arbeitsgebiet des Trainers ist das Fussballfeld. Und nach dem Spiel erklärt er sich den Medien.

Bei GC geht (auch) dies anders. Da redet CEO und Sportchef Manuel Huber (29) im «Teleclub» und kritisiert dabei seinen Trainer für die taktische Ausrichtung!

Huber: «Um eine gewisse Stabilität reinzubringen muss schlussendlich ein Spielsystem durchgezogen und eine gewisse Verteidigung gefunden werden. Das ist eine Erwartung, die wir haben. Wenn man dies als Vorwurf sehen will in dem Fall, dann ja.»

Und was wäre Hubers Lieblings-System? «Das 4-2-3-1, das wir bis Ende Rückrunde fahren werden.»

Hoppla! Dicke Luft zwischen dem Sportchef und seinem Trainer?

Pierluigi Tami zu SonntagsBlick: «Ich war überrascht, aber Manu hat sich nicht in meine Arbeit eingemischt. Und ohnehin: Das Spielsystem ist bei uns im Moment nicht das Hauptthema. Wir spielten in Sion zuerst in einem 4-2-3-1, kassierten so drei Tore. Als wir auf Dreierkette wechselten, schossen wir zwei Tore.»

Heute gehts für GC, die Auswärts-Nieten der Liga (7 Spiele, 7 Niederlagen), nach Vaduz. Die Liechtensteiner sind aber die Heim-Schlaffis der Liga (6 Spiele, nur 4 Punkte). Tami: «Jetzt kommen für uns die Spiele der Wahrheit. Wir müssen mit Initiative und Mut spielen, so wie letzte Woche in der zweiten Hälfte gegen Basel.»

Die Partie zwischen Vaduz und GC gibts am 13.45 Uhr live im Ticker.