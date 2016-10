Das Spiel:

Munterer Start in Basel. Thuns Hediger trifft nach fünf Minuten nur die Latte. 20 Minuten später müsste FCB-Elyounoussi seine Farben in Führung schiessen. Doch er vergibt kläglich. Anschliessend spielen die Gäste gross auf. Verdiente Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel macht Basel Dampf, Thun verteidigt und verwaltet das 1:0. Und das erfolgreich bis kurz vor Schluss! Dann kommt FCB-Callà und macht die Thuner Träume zunichte. Verdiente Punkteteilung. Thun behält damit die Rote Laterne.

Die Tore:

35. Minute, 0:1 | Tosetti: Erster Saisontreffer für den Thuner. Von Bürki herrlich in Szene gesetzt, trifft Tosetti eiskalt an Vaclik vorbei zur Führung. FCB-Traoré sieht dabei nicht gut aus.

90. Minute, 1:1 | Callà: Lucky Punch für den Leader. Callà erwischt Faivre zwischen den Beinen. Sporar hat zuvor den Torschützen genial in die Tiefe angespielt.

Der Beste:

Matteo Tosetti. Der Flügel ist der aktivste Thuner, entwischt Traoré und trifft zum 1:0.

Der Schlechteste:

Adama Traoré. Wieder er. Nach Arsenals Theo Walcott ist er jetzt sogar mit dem Thuner Tosetti überfordert. Lässt ihn beim Tor stümperhaft davonziehen.

Das gab zu reden:

Kevin Bua kommt zum Handkuss. Bua, der im Sommer vom FCZ nach Basel wechselte, gibt sein Debüt für den Leader in der Super League – und das gleich in der Startelf. Doumbia und Steffen dagegen sitzen nur auf der Tribüne. Sie werden geschont.



So gehts weiter:

Länderspiel-Pause ist angesagt. Erst am 15. Oktober geht die Super League in die nächste Runde. Basel empfängt dann den FC Luzern (Samstag, 20 Uhr). Und Thun spielt am selben Tag zu Hause gegen den FC Lausanne (17.45 Uhr).

***

Basel – Thun 1:1 (0:1)

St. Jakob Park, 26'942 Fans

Tore: 35. Tosetti (Bürki) 0:1. 90. Callà (Sporar) 1:1.

Bemerkungen:

Basel ohne Zuffi, Akanji (beide verletzt).

Thun ohne Rapp, Schindelholz, Zino, Dzonlagic, Schirinzi (alle verletzt).

Basel: Vaclik; Lang, Hoegh, Suchy, Traoré; Fransson, Xhaka, Bua, Delgado, Elyounoussi; Janko.

Thun: Faivre; Facchinetti, Bürki, Reinmann, Glarner; Hediger, Geissmann; Tosetti, Sorgic, Bigler; Fassnacht.

Einwechslungen:

Basel: Serey Die (58. für Fransson), Sporar (58. für Delgado), Callà (69. für Janko).

Thun: Ferreira (77. für Tosetti), Peyretti (82. für Sorgic).

Gelbe Karten: 44. Hediger, 56. Faivre, 92. Facchinetti (alle Foul)