Super League prüft Boxing Day :  Constantin fordert Spiele an Weihnachten!

Die Wutrede von Markus Babbel hallt auch zwei Wochen danach noch durchs Tourbillon. Irregulär seien die Verhältnisse gewesen, eines Topspiels nicht würdig, sagte der FCL-Coach nach der 1:3-Pleite Anfang Dezember.

Der Rasen? Pickelhart! Die Verletzungsgefahr? Gross!

Trotzdem will Sion-Präsident Christian Constantin die Vorrunde verlängern. Geht es nach dem Architekten aus Martigny, soll auch zwischen Weihnachten und Neujahr der Ball rollen: «Ich habe einen Antrag bei der Liga eingereicht.»

CC sieht eine Marktlücke, weil das Sportprogramm in der Schweiz – mit Ausnahme des Spengler Cups – zwischen den Festtagen einer Brachlandschaft gleicht und das Bedürfnis nach Unterhaltung da sei. Zudem sei es ein Vorteil für die Schweizer Klubs, wenn die Winterpause kürzer sei, denn die Teams würden im Rhythmus bleiben. «Zudem hätten wir eine längere Sommerpause», so Constantin.

Und was ist mit den Spielern? Würden die während den Festtagen nicht lieber bei ihren Familien sein statt auf dem Fussballplatz? «Ganz ehrlich», sagt Sion-Verteidiger Reto Ziegler. «Ich würde gerne zwischen Weihnachten und Neujahr spielen. Vorausgesetzt, die Bedingungen lassen es zu.»

Für Constantin kein Problem. Die Lösung? Rasenheizung. «Wir werden ab der kommenden Saison eine im Tourbillon installieren», verspricht CC. Ziel müsse es sein, dass alle Super-League-Stadien eine hätten. Bislang erfüllen neben Sion auch die Pontaise in Lausanne, der Rheinpark in Vaduz und das Cornaredo in Lugano diese Anforderung nicht.

Die Liga ist der Idee, zwischen Weihnachten und Neujahr zu spielen, grundsätzlich positiv gestimmt. «Wir beobachten das und haben unsere Fühler ausgestreckt. Das ist spannend», so SFL-Sprecher Philippe Guggisberg zu «SRF».