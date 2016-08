Das Spiel:

YB startet besser in die Partie, Ravet trifft wenige Sekunden nach dem Anpfiff bereits zum ersten Mal das Aussennetz. Die Berner bestimmen das Tempo. Trotzdem gehen die Hoppers durch einen Konter in Führung. Nach dem Treffer ist Pfeffer drin. Zuerst scheitert Tabakovic am Pfosten, kurze Zeit später packt Vasic einen tollen Reflex gegen Rochat aus. Nach dem Seitenwechsel bleiben die Berner dominant, erzielen den verdienten Ausgleich. GC lässt sich aber nicht aus dem Konzept bringen, zuerst trifft Lavanchy zur erneuten Führung, dann machen die Hoppers wenig später durch einen Konter den Deckel drauf. Zur Feier des GC-Tages gibt es dann in der Nachspielzeit noch einen Penalty für die Gastgeber – der Schlusspunkt dieses Spiels. Die Effizienz des Rekordmeisters ist beeindruckend.

Die Tore:

40. Minute, 1:0| Ridge Munsy. Was für ein Konter des GC-Flitzers. Der Kongolese schnappt sich nach einem YB-Corner den Ball, sprintet 70 Meter, lässt Sutter und von Bergen alt aussehen und schiebt die Kugel an Mvogo vorbei – Überragend!

59. Minute, 1:1| Michael Frey. Ravet bringt einen Freistoss von der rechten Seite in den Strafraum. Frey kommt völlig unbedrängt zum Kopfball und erzielt den verdienten Ausgleich.

74. Minute, 2:1| Numa Lavanchy. Källström tankt sich auf der linken Seite durch, flankt das Leder in die Mitte. Caio rutscht am Ball vorbei, doch auf dem zweiten Pfosten steht Lavanchy bereit, bringt die Hoppers wieder in Führung.

86. Minute, 3:1| Runar Mar Sigurjonsson. Wieder ein Konter der Hoppers. Caio spielt einen langen Pass zu Gjorgjev. Dessen Schuss kann Mvogo noch parieren. Gegen den zweiten Abschluss von Sigurjonsson ist dann aber auch der Torhüter machtlos.

94. Minute, 4:1| Caio. Lavanchy wird im Strafraum gelegt, Klossner zeigt auf den Punkt. Caio läuft an und erzielt seinen siebten Saisontreffer.

Der Beste: Ridge Munsy. Der Kongolese schliesst ein starkes Solo über 70 Meter mit dem 1:0 ab.

Der Schlechteste: Scott Sutter. Der YB-Verteidiger müsste im Mittelfeld Munsys Solo mit einem taktischen Foul unterbinden.

Das gab zu reden: Die mörderische Hitze im Letzigrund! Klossner muss den Akteuren einige Trinkpausen gewähren.

Die Statistik: GC hält die weisse Weste. Die Zürcher gewinnen auch das dritte Heimspiel in der aktuellen Super-League-Saison.

So gehts weiter: Nach der Nati-Pause reisen die Hoppers am 10. September zum Meister nach Basel. YB empfängt am selben Tag den FC Luzern.

********************************

GC – YB 4:1 (1:0)

Letzigrund, 4'800 Zuschauer, Sr: Stephan Klossner

GC: Vasic; Lavanchy, Bamert, Pnishi, Antonov; Källström, Basic; Munsy, Andersen, Caio; Tabakovic.

YB: Mvogo; Sutter, Rochat, Von Bergen, Lecjaks; Zakaria, Bertone; Ravet, Schick; Kubo; Frey.

Tore:

39. Munsy (Andersen) 1:0. 58. Frey (Ravet) 1:1. 74. Lavanchy (Källström) 2:1. 86. Sigurjonsson (Gjorgjev, Caio) 3:1. 93. Caio (Pen.) 4:1.

Einwechslungen:

GC: Brahimi (59. für Andersen). Gjorgjev (69. für Tabakovic). Sigurjonsson (76. für Pnishi).

YB: Sulejmani (59. für Schick). Gajic (72. für Zakaria). Duah (82l für Lecjaks).

Gelbe Karten:

49. Pnishi (Foul). 71. Von Bergen (Foul). 92. Ravet (Foul). 93. Duah (Foul).

Bemerkungen:

YB ohne Gerndt, Seferi, Wüthrich, Sanogo, Joss, Benito, Hoarau (alle verletzt).