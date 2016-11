Liveticker :  Vaduz - Lugano

Lugano, am letzten Donnerstag um 12 Uhr. Es regnet in Strömen. Wir haben uns mit Andrea Manzo beim Cornaredo verabredet. Im Stadionrestaurant. Auf ein Rindsfilet. Auf ein «Filetto di manzo» mit Manzo. Auf was auch sonst? Der Lugano-Trainer lässt auf sich warten, lässt an diesem Morgen länger trainieren. Da Personal und Gäste von unserem Termin wissen, wird die Warterei verkürzt. Jeder will etwas über den «Mister» loswerden.

Der aktuelle Platz-Speaker und Stammgast sagt: «Ich bin seit vierzig Jahren hier, aber an einen so guten Typen wie Manzo kann ich mich nicht erinnern. Er ist ehrlich, direkt und hat ein grosses Herz.»

So oder ähnlich tönts überall. Jeder schwärmt vom 55-Jährigen aus Venedig. «Einer von uns!» «Offen und sympathisch!» «Ein Entertainer.» Sogar: «Fast alle Frauen stehen auf ihn.» Es ist offensichtlich: Die Luganesi lieben ihren Trainer. Und er scheint sie zu lieben. Manzo isst im Stadion-Restaurant. Manzo nimmt sich Zeit für die Fans.

So ganz anders als sein Vorgänger. Zdenek Zeman, der 69-jährige Trainer-Guru. Ihn habe man kaum gesehen. «Er redete wenig, verschwand immer durch den Hintereingang.»Manzo kommt durch den Vordereingang. Grüsst hier. Umarmt da. Ein Spruch dort. Sofort macht er sich auf in die Küche. An den Herd. Zum Manzo. An die Arbeit. Fürs SonntagsBlick-Foto. Die anderen Gäste schauen immer wieder in die Küche – filmen und lachen.

Andrea Manzo, essen Sie eigentlich Fleisch?

Andrea Manzo: Klar. Ich esse und ich probiere alles. Falls ich jemanden sehen würde, der einen Skorpion isst, würde ich auch einen probieren. Man muss doch offen sein für Neues.

Jemand der Rindfleisch heisst, kann ja unmöglich Vegetarier sein ...

... Ich bin es mit Sicherheit nicht. Was ich aber noch mehr liebe als Fleisch ist Fisch. Den esse ich immer roh!



Später sitzen wir am Stammtisch. Im Hintergrund an der Wand: Ein riesiges Logo des FC Lugano. Manzo bestellt Manzo mit Gemüse.

Sie heissen Manzo und wurden in Lugano vom Nachwuchs- zum Super-League-Trainer. Viel mehr weiss man nicht über Sie. Zumindest in der Deutschschweiz.

Ich war zweimal verheiratet und zweimal geschieden. Aus meiner ersten Ehe habe ich eine erwachsene Tochter und zwei Söhne im Teenager-Alter. Im 2010 bin ich zum Arbeiten in die Schweiz gekommen. Als Assistent von Marco Schällibaum beim FC Lugano. Hier habe ich Jennifer kennen und lieben gelernt. Wir sind seit fünf Jahren zusammen und sehr glücklich. Ihr habe ich sehr viel zu verdanken.

Was?

Als Marco 2012 entlassen wurde, war auch ich plötzlich ohne Job. Da hatte ich Angst, dass ich die Schweiz wieder verlassen muss. Jennifer hat mir in dieser schwierigen Phase geholfen. Sie hat dafür gesorgt, dass ich nicht aufgebe.

Was haben Sie nach Ihrer Entlassung getan?

Ich trainierte erst die Junioren von Rapid Lugano. Dann eine Saison den Zweitligisten Porza. Im Sommer 2015 durfte ich die U21 in Lugano übernehmen. Und seit dieser Saison bin ich Trainer in der Super League. Dem Präsidenten Angelo Renzetti bin ich sehr dankbar, dass er an mich geglaubt und mir diese Chance gegeben hat.

Ihr Präsident hat die Eigenart, direkt nach Spielschluss seine Wertung abzugeben. Auch Sie wurden von ihm schon öffentlich kritisiert. Stört Sie das?

Nein. Wenn einer das Recht dazu hat, dann er. Er ist der Boss. Direkt nach Spielschluss ist man jedoch noch unter Strom, deshalb spreche ich dann auch nie mit den Spielern, sondern erst am Tag darauf.

Ihr Vorgänger ist die italienische Trainer-Legende Zdenek Zeman. Haben Sie sich oft unterhalten?

Sehr selten. Er hat das Auge für den Fussball, man konnte schon einiges von ihm abschauen. Vor allem im Spiel nach vorne.



Ein Herr begrüsst Manzo wie einen alten Bekannten. Es ist Roberto Monti, der langjährige Präsident von Malcantone Agno. Da, wo einst auch Natitrainer Vladimir Petkovic Trainer war. Manzo: «Roberto wollte mich als Trainer verpflichten.» Manzo lacht und schiebt hinterher: «Aber ihm fehlte das nötige Geld ...»

Ist Ihnen Geld wichtig?

Geld ist schon wichtig. Es hilft mir zu leben. Und meine Kinder zu unterstützen.

In den Achtzigern spielten Sie bei der AC Milan. Ihre Mitspieler hiessen Baresi und Donadoni ...

... Maldini, Ancelotti, Tassotti und viele mehr.

Wer hat Sie von all den Legenden am meisten beeindruckt?

Franco Baresi und Paolo Maldini.

Weshalb Baresi?

Franco redete wenig, aber er war der Chef, hatte eine grosse Ausstrahlung. Ihn umgab eine spezielle Aura. Und Paolo ist mehr als ein Freund für mich, eher wie ein kleiner Bruder. Als er am 20. Januar 1985 als 16-Jähriger sein Debüt gab, stand ich auf dem Platz. Er ist ein grosses Vorbild.

Ein kleiner Bruder als Vorbild? Das sollte eher andersrum sein!

Er war jünger. Aber er war viel weiter als ich. Seine Einstellung zum Fussball war einzigartig.

Erzählen Sie Ihren jungen Spielern vom grossen Maldini?

Ja. Er ist das beste Beispiel, wenn es darum geht, was man mit Fleiss erreichen kann. Stellen Sie sich vor: Am Anfang seiner Karriere benutzte er nur seinen rechten Fuss. Am Ende schoss Paolo sogar Penaltys mit links.

Von welchem ehemaligen Serie-A-Spieler erzählen Sie Ihren Spielern noch?

Von mir. Paolo ist das positive, ich das negative Beispiel.

Weshalb? Waren Sie zu oft im Ausgang?

Nein. Ich nahm meinen Beruf ernst. Aber mir fehlte es im Kopf.

Wie soll man das verstehen?

Ich galt als grosses Talent in Italien. Mit 16 spielte ich in der Serie C. Mit 17 Serie B. Mit 18 in der Serie A. Ich war der jüngste U21-Nationalspieler von Italien. Mit 22 unterschrieb ich einen Vertrag bei der grossen AC Milan. Und ab da war ich irgendwie zufrieden.

Präzisieren Sie.

Ich dachte, jetzt habe ich genug geschuftet. Es war so, als hätte ich mich in einen bequemen Sessel gesetzt und es mir gemütlich gemacht. Hätte ich mich nicht ausgeruht, ich hätte das Zeug zum Nationalspieler gehabt. Deshalb sage ich den Spielern immer, sollten sie die Chance bekommen, zu einem grossen Klub zu wechseln, dürfen sie nicht zufrieden sein.

Gibts Spieler in Lugano mit Potential für eine grosse Liga?

Ja, wir haben zwei, drei junge, sehr talentierte Spieler, die es schaffen könnten. Ohne jetzt Namen zu nennen.

Sie absolvierten für Fiorentina und Milan immerhin 80 Spiele in der Serie A. Bereuen Sie, nicht mehr Gas gegeben zu haben?

Bereuen bringt nichts. Ich habe meinen Fehler zu spät bemerkt.

Wer in den Achtzigern in Italien spielte, hat mit und gegen die Besten der Welt gespielt. Haben Sie Shirts gesammelt?

Sicher! Ich habe ein Napoli-Shirt von Maradona, Leibchen von Platini, Zico, Conte, Matthäus, Boniek und viele mehr. Gegen sie alle durfte ich spielen.

Wer war der Beste?

Maradona thront für mich über allen. Er wurde jedes Wochenende in doppelte Manndeckung genommen, sorgte doch für die Differenz. Den Scudetto für Napoli gewann er quasi im Alleingang.

Haben Sie noch Kontakt mit ehemaligen Mitspielern?

Paolo Maldini höre ich regelmässig. Doch da er im Moment oft in Amerika ist, sehen wir uns kaum. Und gerade gestern habe ich mit Paolo Rossi telefoniert.

Was macht der WM-Held von 1982 heute?

Er führt ein «Agriturismo» in der Toscana und kümmert sich um seine Kinder. Er ist ja spät nochmals Vater geworden.

Haben Sie noch gegen Ihren Assistenten, Ex-Inter- und Sampdoria-Profi Mirko Conte, gespielt?

Nein, er ist jünger. Ich bin aber nicht unglücklich. Er galt ja als einer der grössten Eisenfüsse, die je für Inter gespielt haben.

Vor einer Woche in Luzern übernahm er für Sie das Coaching, da Sie Ihre erste von drei Spielsperren abgesessen haben ...

... Auf der Tribüne sitzen und zuschauen müssen ist hart. Da kann man null Einfluss nehmen.

Von der Bank aus schon? Hören die Spieler Ihre Anweisungen überhaupt?

Aber hallo! Ich habe ein lautes Organ. Wir sind eine sehr junge Truppe. Da braucht es noch Anweisungen von aussen.

Die Spieler haben mittlerweile fertig gegessen und brechen auf. Wie ist er so, der neue Trainer? Ex-FCZ’ler Davide Mariani (25) sagt: «Seine Leidenschaft ist ansteckend. Er kann motivieren, auch für jedes Training. Er ist direkt und behandelt alle gleich.» Ezgian Alioski (24) meint: «Er spricht viel mit uns, hat Feuer und Leidenschaft.»

Man merkt: Die Rückendeckung, die Manzo im Tessin geniesst, ist gross. Im Team. Im Klubrestaurant. Und bei den Fans. Alioski und Mariani verabschieden sich vom «Mister». Ein paar lockere Sprüche und weg sind die Mittelfeldspieler. Gut möglich, dass Manzo Alioski und Mariani gemeint hat, als er von Spielern redete, die den Durchbruch schaffen könnten.

Manzo sagt: «Falls dies einem der Jungs gelingen sollte, erwarte ich keine Dankbarkeit. Ein Ticket für ein grosses Spiel reicht mir vollkommen.»