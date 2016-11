Sion-Zeidler vor Verfolgerduell gegen YB «Manchmal glaube ich das selber nicht!»

Peter Zeidler, ihre Bilanz mit Sion liest sich unglaublich. Was auffällt: Fast jeder offensive Einwechselspieler, den Sie bringen, macht ein Tor.

Peter Zeidler: Manchmal glaube ich das fast selber nicht. Da war sicher auch Glück dabei. Aber das Ganze hat eine Art Dynamik angenommen, ganz generell, die auch mich erstaunt hat. Das macht uns so stark. Und deshalb kann die Häufigkeit der Jokertore auch kein Zufall sein.

Heute treffen Sie gegen YB auf Adi Hütter, Ihren Vorgänger bei Red Bull Salzburg. Gibts gemeinsame Erinnerungen?

Roger Schmidt ging damals von Salzburg nach Leverkusen. Ich war Trainer von Liefering, der zweiten Mannschaft von RB, während Adi in Altach einen tollen Job gemacht hatte. Damals hiess es: er oder ich. Als er den Job kriegte, gratulierte ich ihm. Er sagte mir damals, er schaue sich immer wieder Spiele von Liefering an und sei begeistert von unserer Spielweise. Ich habe allergrössten Respekt vor dem, was er leistet. Er von mir auch, denke ich.

Ihr Vertrag läuft Ende Saison aus. Sie zieren sich aber, ein klares Bekenntnis zum FC Sion abzugeben.

Ich fühle mich hier äusserst wohl. Das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern kommt von Herzen! Ich habe mitbekommen, dass sich Vereine interessieren. Man nimmt im Ausland schon wahr, was hier passiert. Das schmeichelt mir natürlich. Aber mein erster Ansprechpartner ist CC. Ich denke, dieses Gespräch wird demnächst stattfinden. Aber ich kann das nicht bestimmen.

