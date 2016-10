Liveticker :  Sion - GC

Was macht Peter Zeidler alles richtig?

Peter Zeidler: Aufgepasst! Wir müssen bescheiden bleiben. Der Trainer ist ungeschlagen… Das hört sich so an, wie wenn ich mitgespielt hätte. Und die richtigen Prüfsteine folgen erst. Mittelfeldteams, die wir schlagen müssten. Dazu rechne auch auch Lausanne. Aber klar: Statistiken lügen nie ganz. Als ich anfing, war Sion Letzter. Jetzt sind wir drei Punkte hinter Platz zwei.

Warum klappts nun plötzlich?

Was mir Freude macht: Die Jungs hören zu. Akolo, Adao, Lüchinger. Und die Cracks wie Ziegler und Salatic ziehen voll mit. Ich weiss aber, dass es sehr schnell wieder kippen kann. Was ich auch weiss – und da bin ich mir sicher: Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. Mit einer klaren Vorstellung, wie wir spielen wollen.

Und im letzten Spiel beim 5:2 in Vaduz wechselt der Coach drei Jokertore ein. Stolz?

Ich freue mich natürlich riesig. Stolz ist da auch dabei, klar. Aber ich weiss: Es bleibt noch viel zu tun, wir müssen noch mehr machen. Da hilft mir schon, dass ich kein Anfänger mehr bin, um das richtig einzuschätzen.

Ein Opfer hat der Erfolg des Teams mit sich gebracht: Gegen Vaduz sass Theofanis Gekas auf der Tribüne.

Ich spiele in der Regel in einem 4-3-3-System, mit einem Mittelstürmer. Da brauche ich auf der Bank nur einen Backup für Konaté. Das habe ich mich für Leo entschieden. Deshalb war Fanis nicht dabei. Aber er hat gut trainiert. Seine Chance kommt wieder. Und vielleicht spiele ich auch mal wieder mit zwei Stürmern.

Die Verletztenliste wird kleiner, ihr Kader wächst ins Unermessliche. Wenn alle da sind, steigt die Zahl auf über 30. Da kann man doch nicht mehr vernünftig arbeiten.

Dann werden halt etliche in der zweiten Mannschaft spielen. Im Moment habe ich aber immer noch drei Verletzte mit Mboyo, Bia und Ndoye. Dazu einige, die noch nicht ganz so weit sind wie Cmelik, der in der zweiten Mannschaft super gespielt hat.

So steht zum Beispiel auch ein Spieler wie Ishmael Yartey noch auf der Lohnliste. Wussten Sie das überhaupt?

Klar. Er kommt auch in der U21 zum Zug.