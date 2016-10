Sion profitiert von Schiri-Bock Tor-Klau auf der Pontaise

Das Spiel: Bereits in der achten Minute geht Sion durch einen Ziegler-Penalty in Führung. Wenig später klärt Lüchinger einen Kopfball von Margiotta auf der Linie, der Ball ist drin, doch Schiedsrichter Bieri entscheidet auf kein Tor – ein Fehlentscheid! Dann folgt Zieglers zweiter grosser Auftritt. Danach ist die Luft draussen, das Spiel gelaufen.

Das gab zu reden: Der Torklau! Nach einem Eckball hämmert Lüchinger den Ball auf der Linie (?) aus der Gefahrenzone. Schiedsrichter Bieri entscheidet auf kein Tor, obwohl der Ball hinter der Torlinie ist.

Die Statistik: Reto Ziegler erzielt seine Saison-Treffer sieben und acht, zieht mit Ezgjan Alioski, dem Leader der Torschützenliste gleich. Und dies als Aussenverteidiger!

Die Tore:

8. Minute, 0:1: Reto Ziegler. Carlitos tritt einen Freistoss, Margaraiz schützt sein Gesicht mit dem Arm – Penalty. Ziegler läuft an und verwandelt eiskalt.

53. Minute, 0:2: Reto Ziegler. Was für ein Freistoss des Aussenverteidigers. Ziegler zimmert das Leder ins obere linke Eck. Martin kommt zwar mit den Fingerspitzen noch ran, kann den Treffer aber nicht verhindern.

Der Beste: Reto Ziegler. Der Sion-Innenverteidiger als Doppeltorschütze und der neue Co-Leader mit Luganos Alioski im Torschützenklassement. Chapeau!

Der Schlechteste: Alain Bieri. Der Unparteiische klaut Lausanne einen Treffer, verhindert den Ausgleich und verhilft Sion zum Sieg.

So gehts weiter: Keine Cup-Spiele für die beiden Teams nächste Woche. Lausanne ist bereits ausgeschieden und Sion spielt erst übernächste Woche in Schaffhausen. In der Meisterschaft empfangen die Sittener am Samstag (17.45 Uhr) Lugano und Lausanne bekommt am Sonntag (13.45 Uhr) Besuch des FC Luzern.

*****

Lausanne – Sion 0:2 (0:1)

Pontaise – 7'790 Fans – SR: Bieri

Tore: 8. Ziegler (Handspenalty) 0:1, 52. Ziegler 0:2.

Aufstellungen:

Lausanne: Martin; Araz, Tejeda, Diniz; Margairaz, Gétaz, Pasche, Campo, Lotomba; Pak, Margiotta

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Salatic, Karlen, Mveng; Akolo, Konaté, Carlitos

Bemerkungen:

Lausanne ohne Gustodi, Monteiro, Manière (gesperrt), Blanco (gesperrt).

Sion ohne Adao (gesperrt), Bia, Mboyo, Ndoye, Cmelik (verletzt).

Einwechslungen:

Lausanne: Dominguez (67.für Campo). Torres (74.für Margairaz). Kololli (74.für Tejeda).

Sion: Gekas (72.für Konaté). Assifuah (72.für Akolo). Sierro (83.für Mveng).

Gelbe Karten: 45. Diniz, 52. Araz, 58. Margairaz, 62. Ziegler (alle Foulspiel)