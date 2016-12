Sion-CC verkündet Abgang :  «Vertrag mit Gekas aufgelöst»

Nach knapp einem Jahr ist Schluss. Fanis Gekas (36) verlässt den FC Sion wieder.

Sion-Boss Christian Constantin: «Ich habe den Vertrag mit Gekas heute Donnerstag aufgelöst. Er hat mich darum gebeten, weil er spielen und mit 36 Jahren seine Karriere nicht auf der Bank beenden will. Ich habe ihm keine Steine in den Weg gelegt.»

Gerüchten zufolge soll der Grieche, der in der Super-League-Hinrunde in zwölf Matches drei Mal für die Walliser traf, in der Türkei beim Zweitligisten Sivasspor angeheuert haben.

CC: «Ob Gekas bei Sivasspor unterschrieben hat? Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht mehr, weil der Vertrag mit uns, wie gesagt, aufgelöst ist.»

Nun mache er sich auf die Suche nach einem Ersatz, der deutlich jünger sein soll, verkündet der 59-Jährige. «Er ist als Backup für Moussa Konaté vorgesehen. Doch wenn er besser ist als Konaté, spielt er...»