Siebte Lausanne-Pleite in Folge GC schiesst sich aus dem Keller!

Das Spiel: Lausanne beginnt gefällig, wird aber nicht gefährlich, weil GC früh stört und das Heimteam nicht spielen lässt. Nach und nach kaufen die Zürcher den Waadtländern den Schneid ab. Vor allem über die rechte Seite von Lavanchy und Caio können die Grasshoppers beinahe nach Belieben spielen und dürften zur Pause sogar höher führen als mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigen sich die Lausanner etwas zielstrebiger, zu mehr als dem Anschlusstreffer reicht es der Celestini-Truppe aber nicht mehr.

Die Tore:

6. Minute, 0:1: Ein sehenswerter Spielzug führt zur frühen Führung: Sigurjonsson spielt mit Hunziker einen Doppelpass und schliesst trocken in die linke untere Torecke ab. Monteiro kommt zu spät.

32. Minute, 0:2: Lavanchy zeigt, dass er sich auf der Pontaise noch bestens auskennt. Der GC-Rechtsverteidiger dribbelt sich durch die Lausanne-Abwehr lässt Martin keine Chance.

68. Minute, 1:2: Torres geht an Pnishi vorbei, flankt zur Mitte. Dort scheint Margiotta den Kopfball nicht richtig zu erwischen – und bezwingt GC-Goalie Vasic darum mit einem ganz fiesen Aufsetzer.

Der Beste: Der Ex-Lausanner Lavanchy. Vernascht seinen ehemaligen Team-Kollegen Gétaz nicht nur beim 2:0.

Die Schlechteste: Lausannes Gétaz. Steht vor dem 0:2 wie eine Slalomstange im Strafraum im Schilf.

Das gab zu reden: GC-Andersen läuft alleine auf Martin los, setzt den Ball aber an den Pfosten. Es wäre das 3:0 und die Entcheidung gewesen.

Die Statistik: Stark in die Saison gestartet, scheint der Zauber bei Aufsteiger Lausanne verflogen zu sein. Seit sieben Spielen sind die Lausanner nun ohne Punkt. GC feiert dagegen nach sechs Spielen ohne Sieg endlich wieder einen Vollerfolg. Es ist der erste GC-Auswärtssieg der Saison.

So gehts weiter: Lausanne reist am Samstag zum nächsten Keller-Knaller gegen Vaduz (17.45 Uhr), GC trifft am Sonntag zuhause auf Lugano (13.45 Uhr).

**********************

Lausanne – GC 1:2 (0:2)

3430 Fans. – Pontaise. – SR: Bieri

Bemerkungen: Lausanne ohne Blanco, Frascatore, Esnaider und Lotomba (alle verletzt). GC ohne Källström (gesperrt) und Sherko (verletzt).

Tore: 6. Sigurjonsson (Hunziker) 0:1. 33. Lavanchy 0:2. 69. Margiotta 1:2.

Lausanne: Martin; Diniz, Manière, Monteiro; Custodio; Araz, Campo, Doninguez, Gétaz; Margiotta, Torres.

GC: Vasic; Lavanchy, Bamert, Pnishi, Antonov; Basic, Brahimi; Caio, Sigurjonsson, Andersen; Hunziker.

Gelb: 21. Basic (Foul). 27. Pnishi (Foul). 49. Torres (Hands). 55. Araz (Foul). 55. Antonov (Foul). 57. Dominguez (Foul). 81. Pasche (Foul). 86. Lavanchy (Foul). 92. Ben Khalifa (Schwalbe).

Auswechslungen – Lausanne: Tejeda (46. für Custodio). Pasche (60. für Gétaz). Ben Khalifa (70. für Dominguez); GC: Gjorgjev (74. für Hunziker). Munsy (87. für Sigurjonsson).