Aufstand der Kleinen!

Die Uefa plant eine Champions-League-Revolution. Soll heissen: Der Kontinentalverband will den vier stärksten Ligen Europas ab 2018 vier fixe Startplätze garantieren. 16 der 32 Teilnehmer der Gruppenphase würden also aus England, Spanien, Italien und Deutschland kommen.

Und die anderen? Die sind richtig sauer. Nach einem Treffen der EPFL (European Professional Football Leagues) in Amsterdam wird beschlossen, sich gegen die Reformpläne zu wehren.

Die Swiss Football League schreibt: «Für Klubs aus kleineren und mittleren Ligen wie der SFL würde die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League schwieriger als heute.»

«Vorgehen der Uefa ist nicht akzeptabel»

Die Uefa habe die Anpassungen am wichtigsten europäischen Klubwettbewerb angekündigt, ohne die Unterstützung und Zustimmung der Organisatoren der nationalen Meisterschaften in Europa einzuholen, heisst es weiter im Papier.

Die Vertreter der EPFL seien klar der Meinung, «dass das gewählte Vorgehen der Uefa, die sich selbst als Interessenvertretung des europäischen Fussballs bezeichnet, nicht akzeptiert werden kann».

Und weiter: «Der Entscheid der Uefa hat negative Auswirkungen auf die nationalen Wettbewerbe und lässt die finanzielle und sportliche Kluft zwischen den grössten Klubs Europas und allen anderen exponentiell anwachsen.»

Die Ligen würden mit der Reform die «totale Freiheit in der Ansetzung ihrer Spiele» erhalten und müssten sich so nicht mehr an die Abmachungen halten, nationale Spiele nicht während Champions-League-Partien anzusetzen.