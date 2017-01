SFL Award Night :  YB-Hoarau ist Fussballer des Jahres

Guillaume hier, Guillaume dort, Guillaume überall. Der YB-Stürmerstar wird zuerst ins Allstar-Team gewählt. Okay, das ist weitgehend Normalität. Dann holt er sich die von den Fans entschiedene Kategorie «Mein Spieler». «Ich, der Schuschu der Fans? Das bedeutet mir viel», so der Franzose. Und als Höhepunkt sahnt er noch in der Hauptkategorie ab, jene des «Best Player».

Doch damit nicht genug. Mit seinen Berner Friends bestreitet der Musikfreak aus La Réunion, der Ferieninsel im Indischen Ozean, den Musikact. Sechs Minuten Karibik. Zuerst Bill Withers Klassiker «Ain’t No Sunshine», dann zweimal Bob Marley. Und zum Schluss Bruno Mars. Marley – das war zu erwarten von einem, der sich das Konterfei der Reggae-Legende auf die Wade tätowiert hat.

Und Meister Basel? Die Bebbi klatschen zu Hoaraus Gesang. Aber sie gehen leer aus. Denn Trainer des Jahres ist Lausannes Fabio Celestini. Das schönste Tor schiesst Sions Carlitos. Und YB-Shooting-Star Denis Zakaria gewinnt ebendiese Kategorie, national. «Es scheisst schon an, immer wieder die Basler Pokale in die Höhe stemmen zu sehen», kommentiert Hoarau. Er schätze die individuellen Trophäen schon. Aber im Fussball seien sie sekundär. «Nun unternehmen wir alles, um dieses Jahr den Cupsieg zu holen. Dreissig pokallose YB-Jahre sind genug!»

Wenn Hoarau weiter auf dem Feld so cool bleibt wie als Sänger, dann ist dies durchaus möglich. Reporterlegende Marcel Reif adelt AirFrance jedenfalls: «Ich habe schon viele Ergüsse von Fussballern gehört. Franz Beckenbauers ‚Gute Freunde kann niemand trennen’ zum Beispiel war ein Alptraum. Aber das hier? Ich werde jetzt den Fussballer Hoarau am Entertainer Hoarau messen.» Die Messlatte wird hoch sein. Denn Guillaume ist nicht nur ein begnadeter Sänger. Er hat auch komödiantisches Talent. Als er die Best-Player-Trophäe entgegennimmt, mimt er ein Handygespräch mit seinen Eltern.

Ach ja: Hoarau hat in der Vorrunde in 13 Spielen 13 Tore gemacht. Ein Tor im Schnitt pro Spiel. An diesen Wert kommt niemand auch nur annähernd heran. Hoarau: «Ich bin ein rundum glücklicher Mensch. Das ist das Wichtigste. Aber ich bin auch ein alter Mensch, bin 32. Und höre als Fussballer bald auf.» Da ist er wieder, der Schalk des glücklichen Menschen.

Diese Awards wurden vergeben:

Super League Spieler des Jahres: Guillaume Hoarau (YB)

Challenge League Spieler des Jahres: Jean-Pierre Nsame (Servette)

Tor des Jahres: Carlitos (Sion)

Lieblingsspieler: Guillaume Hoarau (YB)

Bester Trainer: Fabio Celestini (Lausanne)

Best Youngster: Denis Zakaria (YB)