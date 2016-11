Wie ist es diese Tage ein Amerikaner zu sein?

Caleb Stanko: Eine gute erste Frage...Ich bin stolz Amerikaner zu sein, egal wer Präsident ist. Es ist viel entscheidender, worauf unser Land aufgebaut ist und die USA hat sehr viele grossartige Dinge zu bieten hat.

Machen Sie sich Sorgen was unter Trump auf Amerika zukommt?

Ich mache mir Sorgen, genau weil ich nicht weiss, was auf uns zukommt. Idioten gibt es in jedem Land, wir haben aber auch ganz viele grossartige Leute (lacht). Es gibt also Hoffnung für die Zukunft. Schade ist, dass so ein grosses Land zwei solche Kandidaten zur Wahl hatte. Aber auch Trump hat eine Chance verdient.

Wen haben Sie gewählt?

Das will ich nicht sagen.

Apropos grosses Land: Wie landet jemand aus einem so grossen Land im Ländle?

(lacht) Aufgewachsen bin ich in Holly, Michigan, auf einer Farm mit Schafen etc. Ich spielte täglich mit meinem Bruder Fussball, was immer in einem Kampf endete (lacht). Dann ging ich in Varda auf die Uni, mein heutiger Berater entdeckte mich dort nur zufällig dort und brachte mich mit 17 im Nachwuchs von Freiburg unter. Jetzt sammle ich in Vaduz Spielpraxis.

Wie sehen Sie unsere Liga und warum ist Fussball in Amerika nicht so populär?

Die Super League ist sehr gut, vor allem technisch und taktisch ist der Fussball hier viel weiter als zuhause. Fussball ist stark am wachsen in den USA, aber der Fokus liegt eben auf anderen Sportarten. Und Fussball ist teuer in den USA! Schon als Junior muss man pro Jahr fast 2000 Dollar ausgeben, für Ausrüstung und all die Auswärtsspiele zu denen man fliegen muss!

Nati-Coach Jürgen Klinsmann hat aber eine Euphorie entfacht und Ihnen zum Debüt verholfen.

Er ist ein fantastischer Coach. Auch wenn wir zuletzt Pech hatten gegen Mexiko und Costa Rica. Und apropos Mexiko und Trump: Die Teams haben extra zusammen für das Foto posiert. Wir hassen Mexikaner ja nicht. So schlimm sind wir nicht, wie jetzt alle denken (lachen).