Thuner Fan-Protest gegen Sepp Blatter

Es sind keine schönen Tage für den FC Thun. Nach der 0:3-Pleite gegen Basel fallen die Berner Oberländer auf den letzten Rang zurück.

Und neben dem Platz geht der Ärger um die Generalversammlung vom 12. September in die nächste Runde. Seit bekannt wurde, dass der Klub den langjährigen Fifa-Boss Sepp Blatter als Gastreferent an seine GV eingeladen hat, herrscht zwischen Klub und Fans dicke Luft.

Jetzt legten die Fans am Basel-Spiel nach. Sie hängten ein riesiges Banner mit folgender Aufschrift in den Fansektor: «Sepp Blatter keh Plattform biete!» Sie halten an ihrer Forderung fest, dass der FC Thun Blatter ausladen müsse.

Zunächst hatten die Fans vom Block Süd ihre Abneigung gegen den GV-Stargast in einem offenen Brief mitgeteilt. Darauf antwortete Klubpräsident Markus Lüthi ebenfalls mit einem offenen Brief.

Lüthi schreibt: «Geschätzte Frauen und Mannen des Block Süd (...), die Möglichkeit, Sepp Blatter hier bei uns zu treffen, ist eine Chance, Meinungen zu überprüfen. (...) Ich habe mit Sepp Blatter rund 3 Stunden unter 4 Augen gesprochen. Und bin von seinem Lebenswerk beeindruckt, welche Werte er verfolgt und wie er reflektiert. Das heisst nicht, dass er keine Fehler gemacht hat. (...) Durch die Einladung an Sepp Blatter wird der FC Thun Berner Oberland keinen Zentimeter seiner Werte preisgeben! (...).»

Ob jetzt die Fans beim nächsten Spiel in Sion – einen Tag vor der GV – nochmals nachlegen werden?