Rumpelstilzchen Zeidler :  Was war denn bei YB – Sion mit dem Ballgirl los?

Dass Sion nun wieder ein Tor brauchte, um den Punkt zu holen, den man – als Minimalertrag - nie hätte verlieren dürfen, ist seit Hoaraus Penaltytor klar. Dass den bärenstarken Wallisern allmählich die Zeit ausgeht auch. Doch Detektiv Zeidler stellt fest, dass die Berner die Mätzchen zur Zeitgewinnung aus seiner Sicht über Gebühr strapazieren.

«Ich habe gesehen, wie der Assistent das Ballgirl anwies, sich ja nicht zu beeilen», rapportiert der Deutsche. Ich habe den Bernern gesagt, dass das so nicht gehe.» Doch: Welcher Assi von Adi Hütter war denn der Bösewicht im Zeidler-Film? «Dirty» Harry Gämperle oder Christian Peintinger? Zeidler: «Das habe ich so genau nicht gesehen…»

Aber lange Nachwehen hatte diese Unsportlichkeit nicht. «Ich habe es mit Adi ausdiskutiert. Alles okay», so Zeidler. In der Tat war die Umarmung der beiden ehemaligen Red-Bull-Salzburg-Coaches nach Spielende durchaus herzlich. Was nicht hatte erwartet werden dürfen, ist doch der Respekt vor dem anderen nicht unbedingt gegenseitig.

Weniger Respekt hatte hingegen Sion-Präsident Christian Constantin. Er wartet seit 20 Jahren (!) auf einen Sieg im Stade de Suisse. Damals, 1996, wurde der FC Sion unter Präsident CC Meister. Heuer sicher nicht. CC weiss warum: «Wir wurden vom Schiedsrichter bestohlen. Wie immer in Bern.»