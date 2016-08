Das Spiel:

Das Spiel im Cornaredo hat es von Anfang an in sich. Zuerst kommen die Hausherren zu zahlreichen Chancen, doch wie schon gegen Basel lassen Alioski und Co. zum Ende des ersten Durchgangs nach. Die Gäste aus Lausanne nutzen dies und kommen immer besser ins Spiel. Die Tore fallen aber erst in der zweiten Hälfte: Zuerst bringt Samuele Campo die Gäste in Führung, im Gegenzug gleicht Ezgjan Alioski nach einem herrlichem Konter aus. Am Ende bleibt es bei diesem 1:1.

Die Tore:

56. Minute, 1:0| Samuele Campo. Nach einem Zuspiel vom erst eingewechselten Alexandre Pasche schiebt Campo den Ball ins leere Tor.

64. Minute, 1:1| Ezgjan Alioski. Der mazedonische Überflieger eilt nach einem herrlichen Konter allen vorbei und lässt Lausanne-Goalie Castella mit einem herrlichem Chip keine Chance.

Der Beste:

Alioski. Der blonde Wirbelwind ist ein ständiger Gefahrenherd für die Gäste, sein Ausgleichstreffer ist kein Zufall.

Der Schlechteste:

Padalino, steht beim Führungstreffer der Waadtländer im Schilf.

So gehts weiter:

Lugano ist am nächsten Sonntag zu Gast beim FC St. Gallen (16 Uhr), Lausanne empfängt am gleichen Tag Vaduz (13.45 Uhr).

********************************

Lugano – Lausanne 1:1 (0:0)

Cornaredo, 3'350 Zuschauer, Sr: Alain Bieri

Lugano: Salvi; Jozinovic, Sulmoni, Golemic, Padalino; Sabbatini, Mariani, Vecsei; Mizrachi, Alioski, Rosseti

Lausanne: Castella; Diniz, Manière, Elton Monteiro; Gétaz, Araz, Custodio, Kololli, Campo, Torres; Margiotta

Tore:

56. 0:1 Campo. 64. 1:1 Alioski.

Einwechslungen:

Lugano: 54. Ceesay (für Mizrachi), 65. Rey (für Vecsei), 80. Ponce (für Rosseti).

Lausanne: 55. Pasche (für Margiotta), 73. Margairaz (für Campo), 78. Pak (für Torres).

Gelbe Karten:

14. Gétaz (Foul). 45. Vecsei (Foul). 67. Elton Monteiro (Foul). 77. Jozinovic (Reklamieren). 89. Araz (Foul).