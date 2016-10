Liga-Topskorer: FC Sion-Captain Reto Ziegler: 8 Tore in 12 Spielen

Im Kader von Sion stehen zahlreiche Offensivleute, die fürs Toreschiessen bezahlt werden. Doch sie tun sich schwer damit. Gekas, Konaté, Itaperuna sind bei einem Saisongoal. Assifuah und Carlitos bei zwei. Akolo immerhin bei deren vier.

Alles halb so schlimm. Dank Reto Ziegler. Der 30-jährige Innenverteidiger führt mit acht Ligatoren nicht nur die interne Knipser-Rangliste der Walliser an. Zusammen mit Luganos Ezgian Alioski sogar die Torjägerliste der Super League!

«Die acht Tore in der Meisterschaft und das Tor im Cup sind schön und machen mich stolz», sagt Ziegler, «auch wenn es unwichtig ist, wer die Tore schiesst, machen sie sich im Palmares eines Fussballers schon gut.»

Am Sonntag beim 2:0 gegen Lausanne gelingt dem Abwehrchef bereits der zweite Doppelpack der Saison. Erst trifft der Genfer per Penalty, dann mit einem Freistoss. Ziegler: «Ich liebe stehende Bälle. Es macht mir jedes Mal Freude, wenn ich einen Freistoss ausführen kann. Noch mehr Freude habe ich dann, wenn ich ins Tor treffe.»

Ziegler ist der Meister der stehenden Bälle. Viermal traf er bisher vom Penalty-Punkt, viermal mittels Freistoss. Seit der neue Trainer Peter Zeidler im Wallis den Takt vorgibt, hat Sion noch nie verloren. Und seither ist Captain Ziegler auch öfters vorne anzutreffen. «Wenn ich dazu komme, gehe ich gerne in den Angriff.»

Dass es ihn oft nach vorne zieht, hat seinen Grund: Ziegler ist gelernter Aussenläufer. «Ich habe als Junior und in den U-Nationalmannschaften offensiv gespielt. Als ich zu Tottenham wechselte, sogar am linken Flügel!»

Im Sommer 2004 verliess Ziegler GC und wechselte in die Premier League. Zum Tormonster ist er jedoch erst als Innenverteidiger geworden. Erst seit dieser Saison.

Denn während seinen 10 Saisons in den höchsten Ligen von England, der Türkei, Russlands, Italien und Deutschland erzielte er in insgesamt 231 Ligaspielen nur fünf Tore.

Jetzt sind es deren 8 in 12 Spielen! Und Ziegler hofft, dass es so weiter geht. Denn obwohl sein Vertrag Ende Saison ausläuft, sagt der Topskorer: «Verhandeln will ich erst im Januar.»

******

03/04 Super League, 28 Spiele, 0 Tore

04/05 Premier League (England), 22 Spiele, 1 Tor

05/06 Premier League (England), 10 Spiele, 0 Tore

Bundesliga (Deutschland), 8 Spiele, 0 Tore

06/07 Premier League (England), 1 Spiel, 0 Tore

Serie A (Italien), 15 Spiele, 1 Tor

07/08 Serie A (Italien), 20 Spiele, 0 Tore

08/09 Serie A ((Italien), 22 Spiele, 0 Tore

09/10 Serie A (Italien), 37 Spiele, 2 Tore

10/11 Serie A (Italien), 34 Spiele, 1 Tor

11/12 Süper Lig (Türkei), 32 Spiele, 0 Tore

12/13 Süper Lig (Türkei), 7 Spiele, 0 Tore

Premier Liga (Russland): 6 Spiele, 0 Tore

13/14 Serie A (Italien), 17 Spiele, 0 Tore

14/15 Super League, 17 Spiele, 1 Tor

15/16 Super League, 30 Spiele, 3 Tore

16/17 Super League, 12 Spiele, 8 Tore