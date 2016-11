Platz 2 nach fünftem Sieg in Folge Sion-Zeidler kann einfach nicht verlieren

Das Spiel:

Die Sittener geben im Berner Oberland gleich Vollgas! Und kommen mit schnellen Bällen in die Spitze zum Erfolg, wenn auch mit etwas Glück. Zwei Mal ist es Konaté, der für die Walliser trifft. Thun dagegen hat Mühe, Sion richtig in Bedrängnis zu bringen. Was in der zweiten Hälfte besser klappt, weil Sion etwas runterfährt und auf Konter spielt. Tatsächlich macht Thun das Spiel nochmals spannend, trifft zwei Mal zum Anschluss. Zeidlers Serie aber geht trotzdem nicht zu Ende (siehe unten: «Die Statistik»).

Die Tore:

0:1, 14. Minute: Langer Ball von Salatic in den Lauf von Assifuah. Der läuft Richtung Thuner Kasten. Doch dann spitzelt ihm Bürki den Ball vom Fuss – genau in den Lauf von Konaté, der nur noch einschieben muss.

0:2, 31. Minute: Doppelschlag Konaté! Thun-Goalie Faivre kann zwar die Ecke noch wegspedieren. Pa Modou aber zieht direkt ab, via Konaté zappelt der Ball im Netz.

1:2, 72. Minute: Der Anschluss für die Berner Oberländer! Nach einem Freistoss bringt Geissmann einen Ball nochmals von der Grundlinie in die Mitte, wo Bürki einköpft.

1:3, 78. Minute: Ist das die Entscheidung? Einen Konter der Sittener schliesst Sierro mit einem herrlichen Schuss unhaltbar für Faivre ab.

2:3, 84. Minute: Es wird nochmals spannend in der Stockhorn Arena! Zverotic hebt das Abseits auf, Rapp enteilt und spielt in die Mitte, wo Sorgic den Ball über die Linie grätscht!

Der Beste: Am Ende des Tages macht Moussa Konaté halt doch seine zwei Tore, auch wenn er das 3:1 nonchalant vergibt. Und die beiden Tore machen den Unterschied aus. Es sind seine Saisontreffer Nummer 2 und 3.

Der Schlechteste: Von Matteo Tosetti ist nix zu sehen. Als er durch Simone Rapp ersetzt wird, geht ein Gewaltsruck durch die Thuner Mannschaft, der beinahe in einem Punktgewinn geendet hätte.

Das gab zu reden: Die zweite Hälfte in der Stockhorn-Arena muss mit Verzögerung angepfiffen werden. Grund: Rauch von der Sion-Tribüne her hüllt den Rasen ein.

Die Statistik: Erinnern Sie sich an den 21. August? Es war damals im Spätsommer, als Sion beim 0:3 in Luzern die letzte Niederlage einstecken musste. Dann übernahm Peter Zeidler und die Walliser verlieren kein einziges der folgenden neun Spiele mehr. Nicht nur das: Sion hat sogar die letzten fünf Partien gewonnen! Das gabs zuletzt im Jahr 2001! Der jetzt schon erfolgreichste Sion-Trainer aller Zeiten führt sein Team also auf Platz 2 und ist erster Basel-Jäger.

So gehts weiter: Am Samstag nach der Nati-Pause, am 19. November, treffen die Thuner auswärts auf GC (17.45 Uhr). Sion dagegen gastiert tags darauf im Stade de Suisse bei den Berner Young Boys (13.45 Uhr).

********************************************

Thun – Sion 2:3 (0:2)

Stockhorn-Arena. – 6167 Fans. – SR: Amhof.

Tore: 14. Konaté 0:1. 31. Konaté (Pa Modou, Salatic) 0:2. 72. Bürki (Geissmann) 1:2. 78. Sierro (Akolo) 1:3. 84. Sorgic (Rapp) 2:3.

Thun: Faivre; Glarner, Lauper, Bürki, Facchinetti; Tosetti, Bigler, Geissmann, Ferreira; Fassnacht, Sorgic.

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Ziegler, Pa Modou; Salatic; Karlen, Sierro; Assifuah, Konaté, Carlitos.

Einwechslungen:

Thun: Rapp (54. für Tosetti). Trachsel (66. für Ferreira). Peyretti (79. für Bigler).

Sion: Adao (59. für Karlen). Akolo (66. für Assifuah). Gekas (79. für Konaté).

Gelb: 26. Assifuah (Foul).

Bemerkungen: Thun ohne Schindelholz, Schirinzi, Dzonlagic, Zino (verletzt), Reinmann (krank), Hediger (gesperrt). – Sion ohne Paulo Ricardo, Mveng, Boka, Ndoye, Mboyo (verletzt).