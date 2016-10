Fünf Siege, zwei Unentschieden. Dazu der Sieg im Cup bei Challenge-League-Spitzenteam Xamax. Die Bilanz des Nachfolgers von Didier Tholot ist fast makellos! «Es hing aber fast immer an einem seidenen Faden», sagt Zeidler. Realist genug, um zu wissen, dass das Glück Sion immer hold war, seit er an der Seitenlinie steht. «Es zeugt aber auch von einer gewissen mentalen Stärke vor allem meiner Leithammel Salatic, Ziegler, Zverotic und Carlitos, solche Spiele dann doch noch zu unseren Gunsten zu entscheiden. Das war das Glück des Tüchtigen. So macht es Spass!»

Und das Glück half wirklich extrem mit. So stand Schiri Alain Bieri zwei Mal derart unglücklich, dass er nicht sehen konnte, dass sowohl im Spiel gegen Thun wie auch in Lausanne der Ball hinter der Sion-Torlinie war. «Der erste Fall ist klar», sagt Zeidler. «Beim zweiten hingegen gaben die TV-Bilder nicht restlos Aufschluss.» Klar ist aber: Sion-Boss Christian Constantin hat im Moment ganz bestimmt kein Material in der Hand, um einen Ref noch die Liga wegen einer Verschwörung gegen die armen, benachteiligten Walliser einzureichen.

Und heute gegen Lugano? Dazu im Tourbillon. Da wird doch die Serie nicht reissen… Zeidler warnt: «Die Tessiner sind extrem gefährlich. Ich habe sie auf Video gesehen. Technisch und taktisch stark. Abgezockt und reif. Sie waren gegen Basel über lange Phasen besser und näher am Sieg. Ich schätze sie im Moment stärker ein als Lausanne.»